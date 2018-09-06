Bursaspor artık pes etmiyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -

Son 2 sezonda özellikle geriye düştüğü maçlarda skoru lehine çevirmekte zorlanan Bursaspor, bu sezon nispeten daha savaşçı bir görüntü çiziyor.

Spor Toto Süper Lig’de 4 hafta geride kalırken Bursaspor, son 2 sezondan farklı olarak pes etmeyen yapısıyla ön plana çıkıyor. Teknik direktörlüğe Samet Aybaba’nın gelişiyle birlikte gerek oyuncu, gerekse oyun sisteminde değişikliklere gidilirken; Bursaspor bu sezon geriye düştüğü maçlarda rakiplerine teslim olmuyor. İlk 4 maç sonunda Atiker Konyaspor ve Beşiktaş mücadelelerinde 1-0 geriye düşen yeşil-beyazlılar, rakipleri üzerinde kurduğu baskı ile birlikte akabinde eşitliği sağlarken bu maçlardan puan çıkarmayı başardı.

Son 2 sezona bakıldığında ise Bursaspor’un geriye düştüğü maçlardan puanlara ulaşmakta güçlük çektiği görülüyor. Geçtiğimiz sezon ligde oynanan 34 maçın 18’inde ilk golü ağlarında gören yeşil-beyazlılar, bu mücadelelerin 14’ünden puan çıkaramadı. Yalnızca bir kez geriye düştüğü maçı kazanan Timsah, diğer 3 karşılaşmada ise bir puana razı oldu. Benzer bir görüntüye 2016/17 sezonunda da rastlanıldı. Bu kez ligdeki 34 maçın 20’sinde geriye düşen Bursaspor, bu mücadelelerin 15’ini kaybetti. Bu süreçte 4 maçı geriden gelerek çevirmeyi başaran Bursaspor, diğer karşılaşmada ise 1 puan alabildi.

(FOTOĞRAFLI)