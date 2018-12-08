Bursaspor, Antalyaspor karşısında seriyi sürdürmek istiyor

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig’de son haftalarda topladığı puanlarla çıkışa geçen Bursaspor, seriyi sürdürmek için Antalyaspor karşısına çıkıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yarın saat 16.00’da kırmızı beyazlıları ağırlayacak olan Samet Aybaba’nın öğrencileri, zorlu randevunun hazırlıklarını tamamladı. Fırat Aydınus’un yöneteceği maçta, deneyimli hakemin yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Aydınus daha önce iki kez iki takımın birbiriyle olan karşılaşmasını yönetirken; yeşil beyazlılar birer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

BURSASPOR EVİNDE ÜSTÜN

Bursaspor ile Antalyaspor bugüne kadar tüm kulvarda 51 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde yeşil beyazlılar rakibine üstünlük sağlarken 23’ünde galibiyete uzandı. 15 kez de kırmızı beyazlıların yüzü gülerken, taraflar 13 maçta puanları paylaştı. Bursa’da oynanan 25 maçta ise yeşil beyazlılar yalnızca 4 kez kaybetti. Geride kalan karşılaşmalardan 14’ünü kazanan Bursaspor, 7 kez ise bir puana razı oldu. Geçen sezon Bursa’da oynanan maçı ev sahibi ekip, 4-0’lık farklı skorla kazandı.

YEŞİL BEYAZLILAR FORM TUTTU

Ligde ivme yakalayan Samet Aybaba’nın öğrencileri, son 2 maçından galip ayrılmayı başardı. Haftaya 19 puanla giren yeşil beyazlılar, sahasındaki son 4 maçının 3’ünü de kazandı. Özellikle hücum performansını da geliştiren Bursaspor, ilk 7 maç sonunda 4 olan gol sayısını katlayarak 16’ya çıkardı. Son haftaların en formda takımlarından biri olan yeşil beyazlılarda moraller de oldukça üst seviyede. Antalyaspor karşısında da kazanmak isteyen Bursaspor, kazanması halinde uzun bir sürenin ardından üst üste üçüncü galibiyetini elde edecek.

GÖZLER LATOVLEVICI’DE

Bursaspor’un hücum performansını geliştirmesinde etkili olan Iasmin Latovlevici; Diafra Sakho’nun yokluğunda takımın önemli gol silahlarından biri olacak. Şu ana dek ligde attığı 3 golle Aytaç Kara ile birlikte takımın en skorer oyuncusu olan Latovlevici, Antalyaspor ağlarını da sarsması halinde daha 15’inci haftadan kariyerindeki en golcü lig sezonuna ulaşacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında oynanan oyundan ve oyunculardan memnun kalan Samet Aybaba’nın, kart cezalısı Aytaç Kara dışında değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

YERLİLER ATIYOR

Yeşil beyazlıların gol performansında dikkat çeken bir başka nokta ise yerli oyuncuların gollerin büyük kısmında rol oynaması. Yeşil beyazlıların 16 golünün 9’u yerli oyuncularından gelirken bu sezon Göztepe’nin ardından en fazla yerli oyuncularından gol bulan takım konumunda. Aytaç Kara’nın 3, Umut Meraş ve Umut Nayir’in ikişer golü bulunurken, Ertuğrul Ersoy ve Ramazan Keskin birer gol kaydetti.