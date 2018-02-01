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Spor

Bursaspor, Alper Ademoğlu'nu kadrosuna kattı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) Bursaspor, genç oyuncu Alper Ademoğlu ile 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 1

01 Şubat 2018 02:13

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor, genç oyuncu Alper Ademoğlu ile 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık anlaşma sağlandı.
Bursaspor, transferin son gününde gündüz saatlerinde her konuda anlaşma sağladığı Alper Ademoğlu\'nu kadrosuna kattı. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada Belçika ve Türk pasaportuna sahip olan 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun yanı sıra, Almanya\'nın Schalke 04 kulübü ile de her konuda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Alper Ademoğlu ile 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık anlaşma sağlandı.
Özel bir hastanesinde sağlık kontrolünden geçen oyuncunun detaylı kan tetkikleri yapıldıktan sonra, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Belçika\'nın Genk kulübünün altyapısında yetişen genç oyuncu, daha sonra RSC Anderlecht kulübünün altyapısına dahil olurken, burada U21 Takımı\'nda da forma giydi. Akabinde Almanya\'nın Schalke 04 kulübüne transfer olan Alper Ademoğlu, Alman ekibinin de U19 ve B Takımı\'nda forma şansı buldu. Türkiye U15 Milli Takımı\'nda oynadıktan sonra gurbetçi oyuncu, Belçika\'nın sırasıyla U15, U16, U17 ve U19 takımlarında da forma giydi.

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