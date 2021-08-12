Bursaspor, Ali Akman'ın 16 bin TL'lik bağışını iade etti

Bursaspor'dan ücretsiz olarak, Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman, "Ayağa Kalk Bursa" hareketine yaptığı 16 bin lira değerinde katkı iade edildi.

TFF 1. Lig’de geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla ortaya koyduğu performansla fırtınalar estiren Ali Akman, yeni sözleşme teklifini kabul etmemiş ve Bundesliga ekiplerinden Eintrach Frankfurt'un yolunu tutmuştu. 19 yaşındaki yıldızın bu hamlesi Bursasporlu taraftarlar tarafından büyük tepkiyle karşılanırken bir son dakika gelişmesi meydana geldi.

Bursaspor'a bonservis geliri kazandırmadan Frankfurt'a gittiği için Yeşil Beyazlı camianın hedefindeki isim haline gelen Ali Akman, "Ayağa Kalk Bursa" hareketine 16 bin lira değerinde hatıra forması alarak katkıda bulundu.

Ali Akman'ın bu hamlesi sonrası sosyal medyadan tepki gösteren taraftarlar, katkının genç yıldıza iade edilmesini istedi ve Bursaspor'un sosyal medya hesabından yaptığı duyuru paylaşımı silindi. Bursaspor Kulübü de gelen tepkiler üzerine Ali Akman’ın “Ayağa Kalk Bursa” hareketine yaptığı 16.016 TL’lik katkıyı iade ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Profesyonel futbolcu Ali Akman’ın “Ayağa Kalk Bursa” hareketine 16.016 TL’lik katkısı ekip liderimiz Emin Adanur’un kararıyla iade edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''