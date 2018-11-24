Bursaspor, Akhisar'da zorlanıyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor ligde yarın karşılaşacağı Akhisarspor’a karşı son randevularda kazanmakta zorlanıyor. Yeşil beyazlılar rakibini son 6 maçta yalnızca bir kez yenerken, Akhisar’daki son 6 mücadeleden de bir kez galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında Bursaspor, yarın deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak. Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmayı yönetecek Volkan Bayarslan’ın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen.

AKHİSARSPOR\'UN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

İki takım Süper Lig’de şu ana dek 12 kez karşılaştı. Bu mücadelelerin 5’ini Akhisarspor, 3’ünü ise Bursaspor kazandı. Diğer 4 karşılaşmada ise taraflar puanları paylaştı. Yeşil beyazlılar, Manisa’da ise zorlanıyor. Akhisarspor deplasmanına lig ve kupada toplam 8 kez çıkan Timsah, bu mücadelelerin yalnızca birini kazandı, diğer maçlardan 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

AKHİSAR İLE SON 6 MAÇTA 1 GALİBİYET

Bursaspor, son maçlarda da rakibini yenmekte güçlük çekiyor. Son oynanan 6 maçta yalnızca bir kez üç puana uzanan Bursaspor, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Söz konusu grafik Manisa’da oynanan son 6 maçta da görüldü. Yeşil beyazlılar, Manisa’daki son 6 maçında da bir kez kazandı, bir kez berabere kaldı ve 4 mücadeleyi kaybetti.

SON 16 DEPLASMAN MAÇINDA 1 KEZ KAZANDI

Yeşil beyazlıların deplasman fobisi de devam ediyor. Bu sezon dış sahada galibiyet alamayan Bursaspor, çıktığı 6 dış saha mücadelesinden 4 puan çıkarabildi. Geçen sezondan bu yana Bursaspor, son 16 lig deplasmanında sadece bir kez kazandı. Bu süreçte 4 beraberlik alan Timsah, 11 dış saha maçını ise kaybetti.

TİMSAH\'TA 6 EKSİK

Her iki takımda da eksik oyuncular dikkat çekiyor. Bursaspor’da sakatlıkları devam eden Bogdan Stancu, Diafra Sakho, Abdullahi Shehu, Furkan Soyalp ve Jires Kembo maç kafilesinde yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra Allano Lima da kafilede bulunmazken, yeşil beyazlılar 6 oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak. Akhisarspor’da ise Bilal, Dany, Mustafa ve Bokila forma giyemeyecek.