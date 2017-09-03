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Spor

Bursaspor, Akhisar Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor

BURSA (DHA)- BURSASPOR 10 Eylül Pazar günü saat 20

03 Eylül 2017 17:18

BURSA (DHA)- BURSASPOR 10 Eylül Pazar günü saat 20.00’de Bursa’da oynayacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman çabukluk çalışmasıyla devam etti. Bursaspor daha sonra yan top çalışması yaptı.
Kalçasındaki ağrıları devam eden Pablo Batalla\'nın tedavisi sürerken, Sercan Yıldırım ve Josua John takımdan ayrı çalıştı. Bursaspor, bugün saat 17.00\'da Minareli Çavuş Tesisleri\'nde Sakaryaspor ile oynayacağı hazırlık maçıyla çalışmalarını sürdürecek.

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