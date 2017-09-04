Bursaspor, Akhisar Belediyespor hazırlıklarını sürdürdü

Cemal EKENTOK/ BURSA (DHA)- BURSASPOR, Süper Lig’de 10 Eylül Pazar günü Bursa’da karşılaşacağı Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Fransız teknik direktör Paul Le Guen, “Akhisar Belediyespor karşılaşması bizim için Beşiktaş maçı kadar önemli. İyi oyunculardan kurulu bir rakiple oynayacağız. Tecrübeli oyuncularımız var. Sizlerden bu hafta sonu bu maçı yaşamanızı ve ona göre konsantre olmanızı istiyorum” dedi. Fransız teknik direktör geçtiğimiz hafta içerisinde Brezilya’da ikinci çocuğu dünyaya gelen Titi’yi kutlarken, takım arkadaşları ile Sambacı’yı alkışlayarak tebrik etti.

Daha sonra Bursasporlu futbolcular, İtalyan kondisyoner Giovanni yönetiminde koşuların ardından, Yves’in yönetiminde kontrol ve pas depar çalışması yaptı. Haftanın ilk antrenmanına Milli takımlarda bulunan Muhammed, Ertuğrul, Kubilay,Agu, Ekong, Stancu ve Ozan Can ile sakatlıkları süren Batalla, Emre Taşdemir ile Serdar Kurtuluş katılmadı.

3 OYUNCUYA ÖZEL ÇALIŞMA

Sakatlıkları süren ve antrenman açığı bulunan Josua John, Sercan Yıldırım ile Furkan Özçal, kondisyoner Cemal Ayyıldız ile birlikte 3 nolu sahada özel bir çalışma yaptı. Koulunda yırtık olan kaleci Harun ise ellerini kullanmadan kaleci çalışmasının tamamında yer aldı.

TİTİ VE EKOKO’YA ANTRENMAN VAR

Fransız teknik adam Le Guen, oğlu olduğu için bir hafta izinli olan Titi ile antrenman açığı bulunan Ekoko için yarın sabah 10.00’da özel çalışma yapılacağını duyurdu. Fransız çalıştırıcı, “Biz saat 10.00’da çalışmaya başlayacağız. Eksiğim var diyen arkadaşlarımızı buraya bekliyorum” dedi. Le Guen\'in antrenmanın son bölümünde İsmail Konuk ve Ekoko ile özel görüşme yaptı. Bursaspor, yarın saat 17.00’de yapacağı çalışma ile Akhisar Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

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