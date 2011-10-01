-Bursaspor: 4 - Gençlerbirliği: 0 BURSA (A.A) - 30.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 4-0 yendi. 50. dakikada Gençlerbirliği atağında sağ kanattan hareketlenen Soner, topu kale alanına ortaladı. Tum'un kafa vuruşunda top kaleci Carson'da kaldı. 63. dakikada Gençlerbirliği atağında Yasin, ceza sahasının hemen önünde sol çaprazda buluştuğu topu yerden sert bir vuruşla kaleye gönderdi. Bursaspor defansı kaleye giden topu son anda kornere gönderdi. 64. dakikada Gençlerbirliği atağında Azofeifa ceza sahası dışından topa sert vurdu. Kaleye yönelen topu Serdar son anda kornere çeldi. 68. dakikada Bursaspor ikinci golü buldu. Oyuna yeni giren Batalla'nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Ozan, çaprazdan sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0. 74. dakikada Bursaspor farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan kazanılan korner atışını kullanan Batalla, topu ön direğe ortaladı. Havadan gelen topa iyi yükselsen Stepanov, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 3-0. 76. dakikada Bursaspor atağında soldan ceza sahasına giren Batalla, topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Turgay'ın vuruşunda top direğin yanından auta çıktı. 79. dakikada Bursaspor atağında sol kanattan hareketlenen Basser ceza sahasından topa vurdu. Ramazan, yerden gelen sert topu iki hamlede kontrol etti. 83. dakikada Bursaspor bir kez daha gol sevinci yaşadı. Batalla, topu ceza sahasının içine giren Turgay'ın önüne aktardı. Kaleci Ramazan'ı çalımlayan Turgay, plase bir vuruşla topu filelere gönderdi: 4-0. Maç, Bursaspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Atatürk Hakemler: Kamil Abitoğlu xx, Bülent Gökçü xx, Serdar Akçer xx Bursaspor: Carson xx, Serdar xxx, Stepanov xxx, Vederson xx, Basser xx, N'Diaye xx, Adem xxx, Ozan xxx (Dk. 86 Okan ?), Turgay xx, Insua x (Dk. 64 Batalla xxx), Sestak x (Dk. 81 Ahmet x) Gençlerbirliği: Ramazan x, Mehmet Akgün xx, Aykut xx, Burak x, Mehmet Sedef x, Özgür xx, Soner x(Dk. 74 Oktay x), Azofifa x, Yasin x(Dk. 74 Hurşut x), Tum x, Mununga x (Dk. 64 Zec x) Goller: Dk. 44 ve Dk. 68 Ozan İpek, Dk. 74 Stepanov, Dk. 83 Turgay (Bursaspor) Sarı Kartlar: Dk. 90+2 Basser (Bursaspor), Dk. 58 Mehmet Akgün (Gençlerbirliği)