-BURSASPOR 21. KEZ AVRUPA SAHNESİNDE BURSA (A.A) - 27.07.2011 - UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında yarın Belarus'un FC Gomel takımını ağırlayacak olan Bursaspor, bu karşılaşmayla birlikte 21. Avrupa kupası maçına çıkacak. İki sezon önce hem kendi hem de Türk futbol tarihinde yeni bir sayfa açarak şampiyonluğa ulaşan, geçen sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden yeşil-beyazlı takım, Spor Toto Süper Ligi'nde elde ettiği üçüncülükle bu kez UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek. -ŞAMPİYONLAR LİGİ- Geçen sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi gibi büyük bir organizasyonda mücadele eden Bursaspor, 6 maçta 5 yenilgi ve 1 beraberlikle hedeflenen başarıya ulaşamadı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta sahasında İspanyol temsilcisi Valencia'yı ağırlayan yeşil-beyazlılar sahadan 4-0 yenik ayrıldı. Bursaspor, daha sonra ard arda Glasgow Rangers ve dünya devi Manchester United ile deplasmanda karşılaştı. İskoç temsilcisi önünde başa baş bir mücadele sergilemesine karşın sahadan 1-0 yenik ayrılan ''yeşil timsahlar'', İngiliz devi Manchester United karşısında aynı skorla yenildi. Bursaspor, evindeki 3-0'lık Manchester United yenilgisi sonrası bu kez yine taraftarları önünde Valencia'ya deplasmanda 6-1 gibi farklı bir skorla yenilmekten kurtulamadı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü Valencia deplasmanında atan Bursaspor, son maçta sahasında Glasgow Rangers ile 1-1 berabere kalarak ilk puanını da almış oldu. -KUPA GALİPLERİ KUPASI- Yeşil-beyazlı takım, daha önce iki kez dönemin adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti. Kuruluşundan 13 yıl sonra 1974-75 sezonunda Türkiye Kupası finalisti olarak Avrupa Kupa Galipleri Kupası'na katılan Bursaspor, çeyrek finalde dönemin en iyi takımlarından biri olan Dinamo Kiev'e iki maçta da yenilerek elendi. Bursaspor, 1986-87 sezonunda ise bu kez kupa şampiyonu olarak Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti. Şanssız bir kura çeken yeşil-beyazlı takım, ilk turda eşleştiği Ajax'a sahasında 2-0, deplasmanda da 5-0 yenilerek turnuvaya erken veda etti. -İNTERTOTO MAÇLARI- Bursaspor, 1994-1995 sezonunda ligi 6. sırada bitirerek İntertoto Kupası'na katılma hakkını kazandı. İntertoto Kupası'nda çok başarılı maçlar çıkaran yeşil-beyazlı takım, son karşılaşmada evinde Almanya'nın Karlsruher SC takımını ağırladı. Normal süresi 2-2, uzatma devreleri 3-3'lük skorla biten maçta, penaltılara gidildi. Penaltı atışları sonucu turu geçen taraf Karlsruher SC takımı oldu. Bu sonuçlara göre Bursaspor, Avrupa'da oynadığı 20 maçın 6'sını kazanırken, 4 beraberlik, 10 yenilgi aldı. -EN GOLCÜ İSMİ ERCÜMENT ŞAHİN- Bursaspor'un Avrupa kupalarındaki en golcü ismi Ercüment Şahin oldu. Yeşil-beyazlı takım, 6'sı şampiyonlar Ligi olmak üzere Avrupa kupalarında oynadığı 20 maçta rakip fileleri 28 kez havalandırırken bu gollerin 7'si Ercüment'ten geldi. Avrupa arenasında 2 kez UEFA Kupa Galipleri Kupası, bir kez Intertoto Kupası ve geçen sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden yeşil-beyazlı takım, oynadığı 20 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik 10 da yenilgi aldı. Bursaspor'un Avrupa'daki ilk golünü 1974-75 sezonunda 4-2 kazanılan Finn Harps maçının 19. dakikasında Ali attı. Avrupa kupalarındaki son gol ise Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maçın 79. dakikasında Sercan'dan geldi. Yeşil-Beyazlıların adeta fırtına gibi estiği 1994-95 sezonundaki İntertoto Kupası maçlarında alınan 4 galibiyette önemli rol oynayan Ercüment, (penaltı atışları hariç) attığı 7 golle yeşil-beyazlı kulübün tarihine de adını altın harflerle yazdırdı. Ercüment'in ardından en fazla golü ise Bursaspor'un halen sürdürdüğü, ünü dünyaya yayılan geleneksel gol sevinç gösterisi ''Timsah Yürüyüşü''nün mucidi, Musisi attı. 2005 yılı sonunda yakalandığı amansız hastalık sonucu yaşamını yitiren Musisi, yeşil-beyazlı forma altında Avrupa'da ağları 4 kez havalandırdı. Ercüment ve Musisi ile birlikte aynı dönemde forma giyen Levent, Baliç ve Turan da ikişer golle takımlarına katkı sağladı. -ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ GOLCÜLER- Bursaspor'un geçen sezon başarılı olamadığı Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 golü ise Batalla ve Sercan Yıldırım'dan geldi. Yeşil-beyalı takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü, deplasmanda 6-1 yenildiği Valencia maçında Batalla kaydetti. Bursaspor'un yıldız golcüsü Sercan Yıldırım da 1-1 biten Glasgow Rangers maçında attığı golle hem bu önemli organizasyonda rakip fileleri havalandırma başarısını gösterdi, hem de takımının kazandığı ilk puanda önemli rol oynadı.