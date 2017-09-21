Bursaspor - Tarsus İdman Yurdu: 4-0

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)

STAT: Bursa Büyükşehir Belediyesi

HAKEMLER: Onur Karabaş (xx), Serkan Gençerler (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx)

BURSASPOR: Muhammed Şengezer (xxx), Ertuğrul Ersoy (x), Titi (xx) (Dk. 60 İsmail Konuk x), Ekong (xx) (60\' Paschal Okoli x), Onur Atasayar (xx) (Dk. 80 Sinan Bakış xx), Merter Yüce (x), Jorquera (xxx), Josua John (xx), Furkan Soyalp (xxx), Yusuf Erdoğan (xxx), Deniz Yılmaz (xxx)

YEDEKLER: Harun Tekin, İsmail Konuk, Aziz Behich, Paschal Okoli, Mikel Agu, Badu, Bilal Kısa, Kubilay Kanatsızkuş, Sinan Bakış, Kofi Atta

TARSUS İDMAN YURDU: Anıl Demir (xx), Abdurrahman Canlı (x), Cemal Kavalcı (x), Samet Eker (x) (Dk. 67 Furkan Mızrak x), Kubilay Serbest (x), Burak Koçer (xx), Mert Özdestici (xx), Muhammed Ali Kurt (x) (Dk. 46 Ahmet Taner Çukadar x), Ali Sinan Gayla (x) (Dk. 75 Erhan Kılınç x), Alper Yener (xx), İbrahim Hırçın (x)

YEDEKLER: Murat Ayaz, Furkan Mızrak, Ahmet Taner Çukadar, Emre Turgut, Erhan Kılınç, Onur Şirin

GOLLER: Dk. 3, Dk. 57 Deniz Yılmaz, Dk. 5 Joruqera, Dk. 88 Sinan Bakış (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 48 Ekong (Bursaspor), Dk. 65 Ahmet Taner Çukadar (Tarsus İdman Yurdu)

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda sahasında Tarsus İdman Yurdu\'nu Deniz Yılmaz(2), Jorquera ve Sinan Bakış\'ın golleriyle 4-0 yenerek üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası\'nın 3\'üncü turunda Bursaspor, Büyükşehir Belediyespor Stadyumu\'nda 3\'üncü Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu\'nu ağırladı. Deniz Yılmaz ile Jorquera\'nın gol ve asistleriyle yıldızlaştığı, genç oyuncu Furkan Soyalp\'in de orta alandaki iyi oyunuyla Bursaspor, rakibini 4-0\'lık skorla mağlup etti. 6 bin 717 biletli seyircinin izlediği maçta sonuca rahat giden Bursaspor, üst tura yükselirken Tarsus İdman Yurdu ise kupaya veda etti. Maçın sonunda doğru Bursasporlu taraftarlar, teknik direktör Paul Le Guen\'e sevgi gösterilerinde bulundu.

3\'üncü dakikada Bursaspor atağında Jorquera topu ceza sahasına doğru taşırken pasını Deniz Yılmaz\'a aktardı. Deniz Yılmaz da ceza sahası içerisinde köşeye yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0

5\'inci dakikada Bursaspor\'da Furkan\'ın yaptığı pres sonuç verirken, yeşil beyazlı ekip topu kazandı. Hücuma çıkan Bursaspor\'da bu kez Deniz Yılmaz\'ın verdiği pasla altpas çizgisine doğru topla ilerleyen Jorquera, yerden sert vuruşuyla rakip ağları havalandırdı: 2-0

21\'inci dakikada Bursaspor sağ kanattan etkili geldi. Josua John\'un ceza sahasına doğru yaptığı ortada Deniz Yılmaz altıpas çizgi üzerinden kafa vuruşunu istediği gibi yapamayınca kaleci Anıl topa hakim oldu.

23\'üncü dakikada Bursaspor\'da sol kanattan Yusuf Erdoğan\'ın ortaladığı topa Josua John kafa vuruşunu yaptı. Sekerek giden top direğin üstünden dışarı çıktı.

27\'nci dakikada Yusuf Erdoğan, sol kanattan harika bir bacak arası çalımıyla ceza sahası içerisine girdi. Pasını boştaki Deniz Yılmaz\'a aktarırken, tecrübeli oyuncunun kale önünden vuruşunda top autla sonuçlandı.

32\'nci dakikada oyunu kontrolünü tamamen eline geçiren Bursaspor bir kez daha etkili geldi. Furkan Soyalp\'in pası sonrası Yusuf Erdoğan, sol kanattan boş durumdaki Deniz Yılmaz\'a ortasını çıkardı. Ancak Deniz, topu kontrol edemeyince yeşil beyazlı ekip mutlak bir golden daha oldu.

39\'uncu dakikada kornerden gelen topa kale önünden Ekong vuruşunu yaptı, ancak top az farkla direğin üzerinden dışarı çıktı.

45\'inci dakikada Bursaspor korner kullanırken, ceza sahası içerisinde seken topa Tarsus İdman Yurdu\'ndan Muhammed Ali Kurt elle müdahale etti. Maçın hakemi Onur Karabaş penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Furkan Soyalp\'in köşeye yaptığı vuruşta ise kaleci Anıl Demir soluna giden topu çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Bursaspor\'un 2-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

55\'inci dakikada ender gelişen Tarsus İdman Yurdu atağında Abdurrahman Canlı\'nın getirdiği topla Samet Eker, ceza sahası dışında çaprazdan vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak farklı bir şekilde dışarı çıktı.

57\'nci dakika Furkan Soyalp\'in geliştirdiği atakta etkili gelen Bursaspor\'da genç oyunu pasını Jorquera\'ya aktardı. Jorquera\'nın savunmanın arkasına attığı arapasta ise topa gelişine yerden sert ve düzgün bir vuruş çıkaran Deniz Yılmaz, kalecinin sağından topu filelere gönderdi: 3-0

67\'nci dakikada Tarsus İdman Yurdu atağında Alper Yener ceza sahasına girerken sert vurdu ancak top yan direkten geri döndü. Pozisyonun devamında Ali Sinan Gayla\'nın vuruşunda top defansa çarpıp kornere gitti.

72\'nci dakikada Jorquera\'nın arapasında topla buluşan Yusuf Erdoğan kaleciyle karşı karşıya kalırken, yaptığı plase vuruşta kaleci Anıl Demir ayaklarıyla topu kornere çelerek mutlak bir golü önledi. Pozisyonun devamında Joshua John\'un ortasında İsmail Konuk kafa vuruşunu yaparken, kaleci Anıl bir kez daha kurtarışıyla gole izin vermedi.

83\'üncü dakikada Tarsus İdman Yurdu\'ndan Abdurrahman Canlı kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktaki serbest vuruştan topa vurdu. İki direğin kesiştiği noktaya doğru giden topu kaleci Muhammed Şengezer aynı güzellikle kurtarıp kornere çeldi. Devamında Cemal Kavalcı\'nın kale önündeki kafa vuruşunda Şengezer topa yine kalesinde geçit vermedi.

88\'inci dakikadaki Bursaspor atağında rakiplerinden sıyrılan Sinan Bakış ceza sahası içerisine girer yaptığı vuruşla topu kalecinin solundan köşeye doğru filelere gönderdi: 4-0

Karşılaşma Bursaspor\'un 4-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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