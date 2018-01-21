Bursaspor - Medipol Başakşehir maçından notlar

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - SÜPER Lig\'in 18\'inci haftasında Bursaspor, Medipol Başakşehir\'i konuk ediyor.

Zorlu randevu öncesinde Medipol Başakşehir kalecileri Volkan Babacan ve Mert Günok saha içerisinde Bursasporlu eldivenler Harun Tekin ve Muhammed Şengezer\'in yanına giderken birbirilerine başarılar diledi. Kalecilerin bu hareketi tribünlerden alkış aldı. Yeşil beyazlı taraftarlar özellikle yeni transferlerden Moussa Sow\'a özel ilgi gösterirken, Medipol Başakşehir için kendilerine ayrılan bölümde yer alan az sayıdaki taraftar da takımları sahaya çıkınca alkışladı.

SOW İLK 11\'DE

Her iki takımda da yeni transferlerin heyecanı yaşanıyor. Bursaspor\'da sezon sonuna dek kadroya dahil edilen Moussa Sow, Medipol Başakşehir karşısında maça ilk 11\'de başlayacak. Senegalli yıldız, hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası\'nda Gençlerbirliği\'ne karşı oynanan maçta oyuna sonradan dahil olurken bugün ilk kez ilk 11\'de yeşil beyazlı formayı giyecek. Bursaspor\'da bir diğer yeni transfer Georghe Grozav da kadroda yer alırken; takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan Bogdan Stancu, yedek kulübesinde maça başlayacak.

ARDA TURAN KADRODA

Medipol Başakşehir\'de Arda Turan, ilk kez yeni takımının kadrosunda yer aldı. Arda, İstanbul temsilcisinin Ziraat Türkiye Kupası\'nda Giresunspor\'a karşı oynadığı maçı tribünden takip etmişti. Son olarak Galatasaray formasıyla Süper Lig\'de mücadele veren Arda, teknik direktör Abdullah Avcı\'dan şans bulması halinde uzun bir aranın ardından ligde yeniden ter dökecek.

GENÇLERDE BURSASPOR KAZANDI

U21 Ligi\'nde oynanan Bursaspor - Medipol Başakşehir mücadelesinde ise gülen taraf ev sahibi ekip oldu. Bursaspor U21 Takımı, 1-0 geriye düştüğü maçta Ramazan Keskin ile eşitliği sağlarken ilk yarı da 1-1\'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarı da Çağrı Yasak\'ın golüyle 2-1 öne geçen yeşil beyazlı ekip maçı da bu skorla galip bitirdi. Bu sonucun ardından Bursaspor ligdeki puanını 37\'ye yükselterek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Medipol Başakşehir ise 22 puanda kaldı.