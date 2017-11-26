Bursaspor - Kardemir Karabükspor: 2-1

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)

STAT: Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), M. Ergin Gözütok (xx), İ.Çağlar Uyarcan (xx)

BURSASPOR: Muhammed Şengezer (xxx), Barış Yardımcı (xxx), Titi (xx), William Ekong (xx), Aziz Behich (xxx), Cristobal Jorquera (xx), Ertuğrul Ersoy (xx), Emmanuel Badu (xx) (Dk. 85 Merter Yüce ?), Pablo Batalla (xxx), Jires Kembo (xxx) (Dk. 75 Dzon Delarge x), Bogdan Stancu (xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin (xx), Paul Papp (x), Barış Başdaş (x), Olafur Skulason (xx), Luis Ibanez (xx), Biyogo Poko (x), Teodor Grozav (xx) (Dk. 74 Serdar Delitaş x), Kerim Zengin (x), Gabriel Torje (x) (Dk. 66 İlhan Depe x), Cristian Tanase (xx), Yevgen Seleznov (x) (Dk. 56 Mustapha Yatabare xx)

GOLLER: Dk. 12 Aziz Behich (Bursaspor), 45+1 Barış Başdaş (KK), Dk. 81 Yatabare (Kardemir Karabükspor)

SARI KARTLAR: Dk. 22 Cristobal Jorquera, Dk. 36 Aziz Behich, Dk. 82 Pablo Batalla (Bursaspor), Dk. 12 Olafur Skulason, Dk. 17 Paul Papp, Dk. 36 Barış Baştaş, Dk. 58 Cristian Tanase (Kardemir Karabükspor)

Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Bursaspor, Büyükşehir Belediye Stadı\'nda Kardemir Karabükspor\'u ağırladı. 18 bin 486 biletli seyircinin tribünden takip ettiği maçta Aziz Behich\'in attığı golle öne geçen Bursaspor, bu sezon ligde kornerden 7\'nci gol kaydederken, Aziz de 3\'ü üst üste forma giydiği lig maçı olmak üzere 4\'üncü kez gol sevinci yaşadı. Yeşil-beyazlı ekip Barış Başdaş\'ın da kendi kalesine attığı golle devreye 2-0 önde girdi. Son anlara doğru ise Yatabare\'nin golü Kardemir Karabükspor\'a yeterli olmazken, maç 2-1 Bursaspor\'un üstünlüğü ile sonuçlandı. Böylelikle Bursaspor puanını 21\'e yükseltti, konuk ekip ise 8 puanda kaldı.

9\'uncu dakikada sağ taraftan Torje\'nin kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahasında topa iyi yükselen Tanase\'nin kafa vuruşunda top uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

12\'nci dakikada Bursaspor golü buldu. Sağ taraftan Batalla\'nın kullandığı korner vuruşu sonrası Kardemir Karabükspor savunması topu uzaklaştıramadı. Sol çaprazdan ceza sahası üzerinde topa gelişine sert bir vuruş yapan Aziz Behich ise meşin yuvarlağı uzak kale direğinin hemen yanından filelerle buluşturdu: 1-0.

23\'üncü dakikada Kardemir Karabükspor beraberlik golüne yaklaştı. Ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Grozav\'un yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı yöneldi.

30\'uncu dakikada Jires Kembo pasını Batalla\'ya, Batalla da sağ kanattan hücuma destek veren Barış Yardımcı\'ya aktarırken, Barış\'ın kale önüne yaptığı ortada kaleci Ahmet topa son anda hakim olarak tehlikeyi önledi.

32\'nci dakikada sol taraftan Batalla\'nın korner atışı sonrası ceza sahası içerisinde Badu topa iyi yükseldi. Ancak yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ahmet kurtarışıyla gole izin vermedi.

38\'inci dakikada sol kanattan etkili gelen Jires Kembo\'nun içeriye çevirdiği topa altıpas üzerinden Batalla bekletmeden vuruşunu yaptı. Ancak kaleye yönelen topa savunma son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.

45+1\'inci dakikada sol çaprazdan Batalla içeriye doğru ortasını yaptı. Kale önünde Jires Kembo\'nun kafa vuruşunda kaleci Ahmet\'in topa müdahalesi yetersiz kalırken, seken topa son olarak Barış Başdaş\'ın dokunuşu sonrası meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

Devreye Bursaspor 2-0 önde girdi.

46\'ncı dakikada Bursaspor ikinci yarıya da hızlı başlarken, Batalla\'nın ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Stancu\'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak farklı bir şekilde auta çıktı.

53\'üncü dakikada Kardemir Karabükspor gole çok yaklaştı. Ceza yayının sol çaprazından Grozav\'ın yaptığı sert vuruşta top üst direkten sahaya geri döndü.

64\'üncü dakikada Batalla\'nın arapasıyla topla buluşan Jires Kembo, ceza sahası içerisinde sol çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Ahmet Şahin son anda uzanarak topu kornere gönderdi.

67\'nci dakikada sağ kanattan çalımlarla birlikte içeriye doğru giren Jires Kembo, yan çizgiden ortasını içeriye çıkarırken top takım arkadaşlarının arkasında kaldı.

81\'inci dakikada Ibanez\'in soldan yapılan içeriye gönderdiği topta Bursaspor savunması Yatabare\'yi unuttu. Tecrübeli oyuncu ise, altıpas üzerinde boş durumda yaptığı kafa vuruşunda topu filelerle buluşturdu: 2-1.

90\'ıncı dakikada Dzon Delarge sağ kanattan topu getirirken pasını Batalla aktardı. Batalla ise ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunu yapsa da top üstten farklı bir şekilde dışarı çıktı.

90+3\'üncü dakikada Kardemir Karabükspor beraberlik golüne yaklaştı. Ceza sahası içerisinde İlhan Depe kaleci Muhammed ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı. Ancak üzerine gelen topu kaleci Muhammed ayaklarıyla çelmeyi başardı.

Karşılaşmayı Bursaspor 2-1 kazandı.

FOTOĞRAFLI