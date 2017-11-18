Bursaspor - Göztepe: 0 - 0

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

STAT: Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Esat Sancaktar (xx), Erdem Bayık (xx), Ali Şansalan (xx)

BURSASPOR: Harun Tekin (xxx), Barış Yardımcı (xx), Ricardo Faty (xx), William Ekong (xx), Sinan Bakış (x), Cristobal Jorquera (xx), Ertuğrul Ersoy (xx), Emmanuel Badu (xx) (Dk. 72 Dzon Delarge x), Pablo Batalla (xx), Jires Kembo (xx), Bogdan Stancu (xx)

GÖZTEPE: Antonio Pimparel Beto (xxx), Adame Traore (xxx), Milos Kosanovic (xx), Ricardo De Araujo Kadu (xx), Tanju Kayhan (x) (Dk. 81 Sabri Sarıoğlu x), Rajko Rotman (x) (Dk. 69 Axel Elessa x), Halil Akbunar (xx) (Dk. 87 Tayfur Bingöl ?), Selçuk Şahin (xx), Andre Castro (xx), Patrick Gouffran (xxx), Adis Jahovic (xx)

SARI KARTLAR: Dk. 15 Adame Traore, Dk. 30 Adis Jahovic, Dk. 49 Rajko Rotman (Göztepe)

Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Bursaspor, 22 bin 876 biletli seyircinin izlediği maçta Göztepe ile sahasında golsüz berabere kaldı. Maç sonrası her iki takımın taraftarı da, takımlarını alkışlarken, yeşil beyazlı taraftarlar kaleci Harun Tekin\'e özel ilgi gösterdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

11\'inci dakikada Bursaspor\'da Pablo Batalla\'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrasında Ricardo Faty topu arkaya doğru aşırttı, penaltı noktası üzerinden William Ekong\'un dokunduğu meşin yuvarlak uzak kale direğinden dışarı çıktı.

21\'inci dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar sol kanattan içeriye doğru ortasını yaptı. Arka direkte ise müsait pozisyondaki Gouffran topa yetişemeyince meşin yuvarlak kaleye paralel gitti ve konuk ekip gol fırsatından yararlanamadı.

34\'üncü dakikada Ricardo Faty\'nin kaptırdığı top sonrası hızla atağa çıkan Göztepe\'de Gouffran sağ kanattan ortaladı. Ancak kale önünde topa ayak koyan Ertuğrul Ersoy tehlikeyi uzaklaştırdı.

45\'inci dakikada Bursaspor savunmasını hazırlıksız yakalayan Göztepe\'de Castro pasını Jahovic\'e aktardı. Deneyimli forvet topla birlikte sağ çaprazdan kaleye yönelerek kaleci Harun Tekin ile karşı karşıya kaldı. Yaptığı vuruşta ise kaleci Harun son andaki müdahalesiyle topu kornere gönderdi.

45+1\'inci dakikada bu kez Bursaspor gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde Stancu\'nun pası sonrası Badu topa gelişine vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direkten döndü. Bu pozisyonun devamında ise hızlı atakta Göztepe gole yaklaştı. Sol kanattan Halil Akbunar\'ın içeriye çevirdiği topa Jahovic altıpas çizgisi üzerinde dokunamadı.

İlk yarı 0-0\'lık skorla sona erdi.

50\'nci dakikada ceza sahası içerisinden Barış arka direğe doğru ortaladı, ancak Stancu\'nun dokunamadığı top kaleye paralel olarak uzaklaştı.

51\'inci dakikada Cristobal Jorquera, ceza yayının gerisinden şansını denedi. Yerden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından çok az farkla dışarı çıktı.

59\'uncu dakikada Bursaspor\'da ceza alanında topla buluşan Bogdan Stancu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ancak ofsayt gerekçesiyle bu pozisyon gol değeri kazanmadı.

73\'üncü dakikada Göztepe atağında Patrick Gouffran sağ kanattan ortasını yaptı, gelişine Halil Akbunar\'ın vuruşunda ise top dışarı çıktı.

83\'üncü dakikada Bursaspor savunması topu uzaklaştıramazken, Patrick Gouffran ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan sert şutunu çekti. Meşin yuvarlak uzak kale direğine de çarparak dışarı çıktı.

85\'inci dakikada içeriye gönderilen topta Bursaspor savunmasından Ricardo Faty\'nin hatası sonrası meşin yuvarlağı önünde bulan Patrick Gouffran bekletmeden vuruşunu yaptı. Ancak pozisyonu iyi sezen kaleci Harun Tekin son andaki müdahalesiyle mutlak bir golü önledi.

87\'nci dakikada Dzon Delarge\'ın indirdiği topa ceza sahası içerisinde Pablo Batalla sert vuruşunu yaptı, ancak kaleci Beto üzerine gelen topu kurtardı.

90\'ıncı dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Patrick Gouffran kaleci Harun Tekin ile karşı karşıya kalırken, vuruşunda tecrübeli eldiven müdahalesiyle topu kurtararak tehlikeyi önledi.

(FOTOĞRAFLI)