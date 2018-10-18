Bursaspor - Galatasaray maçına doğru

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) -

Spor Toto Süper Lig’in 9’uncu haftasında Bursaspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

GALATASARAY\'IN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

İki ekip yarınki mücadele ile birlikte Süper Lig’deki 99\'uncu randevularına çıkacak. Daha önceki maçlarda sarı-kırmızılıların üstünlüğü göze çarparken, 51 maçta gülen taraf oldu. 25 maçtan eşitlik çıkarken Bursaspor ise 22 galibiyet elde etti. Bursaspor, Galatasaray’a karşı ligdeki son 12 maçı kazanamazken 4 beraberlik ve 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yeşil-beyazlılar bugün de kazanamadığı takdirde rakibi karşısında lig tarihinde en uzun kazanamaması serisini gerçekleşecek.

BURSASPOR DEPLASMANDA SADECE 4 KEZ KAZANDI

Bursaspor, deplasmanda Galatasaray’a karşı bugüne dek lig tarihinde 49 maça çıktı. Bu mücadelelerin sadece 4’ünü kazanabilen yeşil-beyazlılar, 37 maçı kaybetti ve 8 karşılaşmada taraflar puanları paylaştı. Ayrıca Bursaspor, Galatasaray’ı deplasmanda son 7 lig maçında da yenemiyor. Bu mücadelelerin de 6’sını sarı kırmızılılar kazandı. Bursaspor, deplasmanda Galatasaray karşısında son galibiyetini 2010/11 sezonundaki lig maçında 2-0’lık skor ile almıştı.

TERİM, AYBABA\'YA KARŞI ZORLANMIYOR

Teknik direktörler cephesinde de Fatih Terim’in üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamasının ardından ilk maçına çıkacak olan Terim, Samet Aybaba’nın takımlarıyla 10 kez karşılaştı. Terim teknik direktör olarak Aybaba’ya sadece 1 maçta kaybederken 6 mücadeleyi kazandı ve 3 beraberlik aldı. Söz konusu tek mağlubiyet ise son maçta gelirken; Aybaba’nın yönetimindeki Demir Grup Sivasspor, Galatasaray’ı evinde 2-1 yenmişti.

BURSASPOR\'UN DEPLASMAN FOBİSİ

Galatasaray iç sahada oynadığı son 23 lig maçında yenilmedi ve bu maçlardan 22 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı. Ayrıca son 16 lig maçını da kazandı. Fatih Terim\'in takımın başında çıktığı 13 iç saha maçında da sarı kırmızılılar puan kaybetmedi. Buna karşın Bursaspor ise bu sezon çıktığı 4 deplasman maçında kazanamazken ikişer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ayrıca Bursaspor ligde son 14 deplasman maçında yalnızca 1 galibiyet çıkardı. Bu dönemdeki tek galibiyeti geçen sezon küme düşen Kardemir Karabükspor’a karşı olan Bursaspor, bu mücadelelerin 11’ini de kaybetti.

YEŞİL BEYAZLILARDA GOL KISIRLIĞI

Bursaspor ligde geride kalan 8 haftada yalnızca 5 kez gol sevinci yaşadı. Yeşil-beyazlılar böylelikle ligin en az gol atan takımı oldu. Galatasaray ise attığı 16 golle, Trabzonspor ve Kasımpaşa’nın ardından ligin en çok gol atan üçüncü takımı konumunda yer alıyor. Bununla beraber Galatasaray karşısındaki silahı savunma olan yeşil beyazlılar, ligde 7 golü kalesinde görürken 4 gol yiyen Medipol Başakşehir’in ardından ligde kalesinde en az gole izin veren ikinci takım oldu.

EKSİK ÇOK

Bursaspor’da bu maç öncesinde eksikler de dikkat çekiyor. Sakatlıkları nedeniyle tedavilerine devam edilen Henri Saivet, Abdullahi Shehu ve Umut Nayir, Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek. MKE Ankaragücü maçında kart cezasını tamamlayan Stephane Badji ise Samet Aybaba’nın şans vermesi halinde forma giyebilecek. Jani Atanasov ise kart cezası sebebiyle kadroda yer alamayacak.

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