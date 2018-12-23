Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: 1-1

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Asım Yusuf Öz (xx), Yusuf Bozdoğan (xx)

BURSASPOR: Muhammed Şengezer (xx), Barış Yardımcı (xx), Santiago Vergini (xx), Aurelien Chedjou (xx), Umut Meraş (xxx), Stephane Badji (xx), Aytaç Kara (xx), Tunay Torun (x) (Dk. 76 Allano Lima x), Henri Saivet (x) (Dk. 90 Çağatay Yılmaz ?), Iasmin Latovlevici (xxx), Umut Nayir (xx)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Fabien Farnolle (xx), Issam Chebake (xx), Arturo Mina (xx), Murat Akça (xx), Erkan Kaş (xx), Murat Yıldırım (x), Mitchell Donald (xx), Danijel Aleksic (x) (Dk. 81 Ahmed Ildız x), Guilherme Marques (xxx), Adem Büyük (xx) (Dk. 90 Buğra Çağıran ?), Eren Tozlu (xx) (Dk. 63 Khalid Boutaib x)

GOLLER: Dk. 45 Umut Meraş (Bursaspor) - Dk. 46 Guilherme Marques (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Aytaç Kara (Bursaspor) - Guilherme Marques, Fabien Farnolle (Evkur Yeni Malatyaspor)

KIRMIZI KART: Guilherme Marques (Evkur Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig\'de Bursaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, Bursa\'da oynanan ve 16 bin 832 biletli seyircinin izlediği maçta 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın uzatma anlarında yeşil-beyazlılar Aytaç Kara ile penaltı atışından yararlanamadı. Maç sonunda büyük üzüntü yaşayan Aytaç Kara\'yı takım arkadaşları ve taraftarlar teselli etti.

12’nci dakikada Tunay’ın sağ kanattan içeriye doğru ortaladığı topa Umut Nayir kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Fornelle yerden sekip üzerine gelen topa iki hamlede sahip oldu.

39’uncu dakika defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Danijel Aleksic hızla ilerleyerek ceza alanına girer girmez sağ çaprazdan vuruşunu yaparken, meşin yuvarlak uzak kaleği direğinin yanından auta çıktı.

43’üncü dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Latovlevici’nin ceza sahası sol yan çizgisi üzerinden yaptığı yerden ortada kale ağzında Umut Nayir’den önce topa ayak koyan Erkan Kaş, tehlikeyi uzaklaştırdı.

45’inci dakikada sol kanattan gelişen Bursaspor atağında Umut Meraş ceza sahasına doğru ortaladı. Malatyaspor savunmasında önce Erkan Kaş, ardından Murat Yıldırım’ndan seken topa ise kale ağzında rövaşata vuruşuyla meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-0.

46’ncı dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Hızlı gelişen atakta Mitchell Donald, Eren Tozlu, Adem Büyük ve Guilherme arasındaki dörtlü paslaşma sonrasında Adem Büyük son olarak topu savunma arkasına koşu yapan Guilherme’ye aktardı. Altıpas önünde kaleci Muhammed ile karşı karşıya kalan Guilherme ise düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

50’nci dakikada yine hızlı atağı sonrası E.Y. Malatyaspor tehlike yarattı. Atağı da başlatan isim olan Guilherme, daha sonra Eren Tozlu’nun pasıyla ceza yayında topla buluşurken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

66’ncı dakikada Umut Meraş’ın pasıyla sol kanatta topla vuruşan Latovlevici, kaleye uzak bir noktadan yaptığı vuruşla uzak kale direğinin yanıdan topu ağlara gönderdi. Hakem Bülent Yıldırım ise önce golü vururken, daha sonrası VAR sistemi uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek Latovlevici’nin topu alırken rakibine faul yaptığına hükmetti ve golü iptal etti. Bu pozisyonun ardından ise saha kenarı karıştı. Her iki takımın aynı bölgede ısınan yedek oyuncuları arasında tartışma çıktı. Oyun bir süre dururken, saha kenarında oyuncular arasında yaşanan kısa süreli gerginliğinin ardından Hakem Bülent Yıldırım’ın kararıyla konuk ekip oyuncuları kendi kulübelerinin bulunduğu yarı sahada ısınmaya başladı.

80’inci dakikada sol çizgiye yakın bir noktadan Umut Meraş ortasıyla topu kale ağzına doğru gönderirken, Aytaç Kara’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

87’nci dakikada sakatlığı nedeniyle yerde kalan Guilherme, daha sonra yanına gelen hakem Bülent Yıldırım’a sert tepkilerde bulunup üzerine yürüyünce ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.

90’ıncı dakikada Barış Yardımcı sağ kanattan içeriye doğru ortaladı. Kalesinden Fornelle’nin müdahalesinin yetersiz kalması sonrası topu önünde bulan Aytaç Kara’nın vuruşunda ise meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

90\'ıncı dakikanın uzatma anlarında sağ kanatta Çağatay Yılmaz\'ın ortasında Mina\'nın Umut\'a arkadan yaptığı müdahalesi sonucu VAR\'a giden hakem Bülent Yıldırım, penaltı kararı verdi. Yeşil-beyazlı ekipte, uzatma anlarının sonunda Aytaç Kara\'nın kullandığı penatlı direğe çarparak gol olmadı. Karşılaşma berabere sonlandı.

(FOTOĞRAFLI)