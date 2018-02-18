Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: 0-0

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Serkan Olguncan (xx), Mustafa Sönmez (xx)

BURSASPOR: Harun Tekin (xx), Barış Yardımcı (x), Titi (x), William Ekong (x), Aziz Behich (xx), Mikel Agu (x), John Bostock (xx), Dzon Delarge (x) (Dk. 69 Gheorge Grozav x), Pablo Batalla (xx) (Dk. 83 Abdullahi Shehu x), Yusuf Erdoğan (xx), Bogdan Stancu (x) (Dk. 78 Sinan Bakış x)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir (xx), Rahman Buğra Çağıran (x), Sadık Çiftpınar (xx), Doria (xx), Aly Cissokho (x), Murat Yıldırım (xx), Michael Pereira (x) (Dk. 72 Emmanuel Dening x), Azubuike Okechukwu (xx), Aytaç Kara (xx), Adem Büyük (xx) (Dk. 87 Khalid Boutaib x), Eren Tozlu (x) (Dk. 46 Gilberto x)

SARI KARTLAR: Aziz Behich, Yusuf Erdoğan, Gheorge Grozav (Bursaspor) - Sadık Çiftpınar, Adem Büyük (E.Y.Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında Bursaspor evinde 11 bin 552 biletli seyircinin izlediği maçta Evkur Yeni Malatyaspor’u ağırladı. Karşılaşmadan gol sesi çıkmazken taraflar sahadan birer puan ile ayrıldı. Karşılaşmanın sonunda yeşil-beyazlı taraftarlar, ‘Yönetim istifa’ diye bağırırken, uzatma anları boyunca yönetime büyük tepki gösterdi. Yeşil-beyazlı ekipte Emmanuel Badu, iç yan bağlarındaki esneme nedeniyle kadroda yer almadı.

11’inci dakikada Delarge’ın yerden pasıyla ceza sahasının içerisinde topla buluşan Yusuf Erdoğan sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, ancak top savunmada Sadık’tan geri döndü.

28’inci dakikada Aziz Behich’in sol kanattan yaptığı orta sonrasında arka direkte topla buluşan Batalla kafa vuruşunu yaparken, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.

40’ıncı dakikada Aytaç Kara’nın pası sonrasında sağ kanatta topla buluşan Eren Tozlu, ceza sahasına girmesinin ardından yerden ortasını yaptı, kale önünde ise son anda araya giren Titi müdahalesiyle tehlikeyi uzaklaştırdı.

49’uncu dakikada ceza sahası içerisinde Yusuf Erdoğan vuruşunu yaparken, kaleci Ertaç Özbir topa sahip oldu.

63’üncü dakikada John Bostock, kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden sert bir şekilde vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzak kale direğinin hemen yanından az farkla dışarı çıktı.

67’nci dakikada Adem Büyük\'ün pası ile ceza sahası yayının hemen dışında topla buluşan Gilberto\'nun çektiği şutta kaleci Harun Tekin parmaklarının ucuyla topu dokunarak kornere çelmeyi başardı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

FOTOĞRAFLI