Bursaspor - Düzce Belediye: 81-91

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Türkiye Basketbol 1\'inci Ligi\'nde Bursaspor sahasında ağırladığı Düzce Belediye\'ye mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

Türkiye Basketbol 1\'inci Ligi\'nin 7\'nci hafta mücadelesinde Bursaspor, Atatürk Spor Salonu\'nda Düzce Belediye\'yi ağırladı. Taraftarının desteğiyle Bursaspor mücadeleye etkili başlasa da Düzce Belediye, dış atışlarda yüksek yüzde ile oynayarak oyun kontrolünü eline aldı. İlk çeyreği 22-17 önde bitiren konuk ekip, soyunma odasına da 48-27\'lik skor avantajıyla gitti. İkinci yarıda hücum ritmini koruyan Düzce Belediye, 71-51\'lik skorla önde başladığı son çeyrek sonrası maçı 91-81 kazandı. Bu sonucun ardından Bursaspor ligdeki ilk mağlubiyetini alırken, Düzce Belediye ise 5\'inci kez parkeden galibiyetle ayrıldı.

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