Bursaspor - Beşiktaş maçının ardından

Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Bursaspor sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. İki takımın teknik direktörleri maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada oyuna çok iyi başladıklarını belirterek \"Atacaksınız. Atamazsanız zorluk çekersiniz. Hem tempo olarak düşersiniz hem de birlikte olarak hareket etmediğin için düşersin. Maçı kaybettik derken 1-1\'lik sonuç güzel. Ama kazanabilirdik. Biz çalıştığımız pozisyondan gol yedik. Ben bu kadro ile gurur duyuyorum\" dedi.

Taraftara seslenen Aybaba, \"Taraftarımız çok iyiydi. Ben onlardan bir şey rica ediyorum; futbolun içinde kalalım. Böyle olursa daha iyi yerlere gelebiliriz. Futbolun içinde birçok şey değişebiliyor. Biz çok büyük risk aldık. Çift santrfor olduk. Hücum oyuncularımızın tamamını soktuk. Riske girdik, terse de gidebilirdi. Çok daha iyi bir Bursaspor seyrettireceğiz. Çok kötü bir fikstüre denk geldik. Galip geldiğimiz zaman yukarı tırmanacağız. Zorlu bir süreç geçiriyoruz. Rize ve Başakşehir de zorlu maçlar. Bu süreci iyi atlatmamız lazım\" diye konuştu.

Aybaba, Burak Kapacak\'a ilişkin, \"Burak Kapacak devamlılığı olan bir oyuncu. Oyuna katkısı olur diye düşündüm. Ama çıkardığımda buz gibiydi. \'Ne oldu\' dedim. \'Hocam dondum\' dedi. O bizim önemli oyuncumuz. Daha da yukarı çıkacaktır\" ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ: \"İKİ PUAN İÇİN ÜZGÜNÜZ\"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise \"Zemin kötüydü ama seyirci ambiyansı iyiydi. Maalesef sezon başında bütün sahalar futbol oynamaya müsait değil. Bu bir sıkıntı. Onun dışında her şey gayet iyiydi. Taraftar takımına sahip çıkmaya çalıştı, destek oldu. Oyunun başında hızlı ve tempolu başlamak isterken düşündüğümüzün dışında bir oyun gelişti. Çok yavaş oynadık. Rakibin uzun topları sonrası dönen topları alamadık. Hem hücumda etkili olamadık hem de savunmada rakibin geldiği atakların hepsinde beklenmeyen şekilde pozisyon verdik. Orta sahamız etkili değildi. İkinci yarı daha iyi başladık. Daha sonra golü de bulduk. Rakibin pozisyonu da düşmüştü ilk yarıya göre. Yine hiç beklenmeyen Ricardo’nun yere yattığı sakatlık pozisyonunda bazı oyuncular Ricardo’nun yanına giderken hücuma atılan top sonrası rakibin Sakho ile attığı gol var. 1-0 ve oyunun kontrolü tamamen bizdeyken yediğimiz gol bizim için şoke oldu. Rakip için de önemli bir 1 puan oldu. Bizim için de kaybedilen iki puan oldu. Kaybettiğimiz iki puan için üzgünüz” dedi.

Maç sonu kendisine atılan bir cisim ile ilgili Güneş, \"Niye atıldı bilmiyorum ama sevmeyen biri atmıştır. Genelde Bursalılar beni seviyor ama demek ki kötülük yapmışız ki birine o atmıştır. Öyle bakmak lazım” diye konuştu.

Necip Uysal değişikliğine ilişkin sorulan soruya ise Güneş, “Necip yüzünden gol yemedik. Necip’in girmesi yüzünden de yemedik. Rakip iki forvetle oynuyordu, Medel’i geri çektik. Biz perşembe, pazar oynuyoruz. Bu tip şeyleri yaşıyoruz. Biz ağzımızı açmıyoruz. Bu düzen gidiyor. Medel de Tolgay da Oğuzhan da ilk yarı kötüydüler. Gary veya Tolgay’dan birini alacaktık, Tolgay’ı aldık ama o yüzden pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Negredo’yu çıkarmak istiyorduk, Ricardo sakatlanınca bekledik. Sonra uzun top atıldı, golü yedik. Son 3-4 dakika baskı yapıp pozisyon bulmaya çalıştık ama o da golü getirmedi\" cevabını verdi.

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