Bursaspor - Beşiktaş maçından notlar

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)

Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasının açılış maçında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Beşiktaş’ı ağırlıyor.

Her iki takım da zorlu randevu öncesi hazırlıklarını tamamlamak için sahaya çıktı. Bursaspor sahaya çıktığında yeşil-beyazlı taraftarlar takımlarına sevgi gösterilerinde bulunurken, Beşiktaş sahaya çıktığında ise ıslıklarla tepki gördü. Ayrıca tribünlerin bazı bölümlerinde ses bombaları yankılandı. Bursaspor - Beşiktaş karşılaşması için 3 bin polis memurunun yanı sıra 600 de özel güvenlik görev yapıyor.

Stadyumun çimlerinde ise bozulmalar dikkat çekti. Özellikle Güney Kale Arkası tribünün bulunduğu yarı sahanın kale önünde ve orta sahanın belli bölümlerinde topraklaşmalar görüldü.

YENİ TRANSFERLER GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Bursaspor’da transferin son gününde takıma dahil edilen isimlerden John Bostock, orta alanda Pablo Martin Batalla ve Mikel Agu’nun yokluğunda maça ilk 11’de başladı. John Bostock ilk kez yeşil-beyazlı formayı terletecek. Öte yandan Bursaspor’da Moussa Sow ise yaşadığı sakatlık nedeniyle Beşiktaş maçının kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş’ta ise yeni transfer Vagner Love kadroda yer aldı. Aytemiz Alanyaspor’dan devre arası transfer döneminde takıma katılan tecrübeli golcü oyuncunun ikinci yarıda süre alması bekleniyor.

Bursaspor\'un ilk 11’i; Harun Tekin, Barış Yardımcı, Titi, William Ekong, Aziz Behich, Abdullahi Shehu, Emmanuel Badu, Dzon Delarge, John Bostock, Yusuf Erdoğan, Bogdan Stancu

Beşiktaş\'ın ilk 11’i; Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Domagoj Vida, Adriano Correia, Gary Medel, Oğuzhan Özyakup, Talisca, Jeremain Lens, Ricardo Quaresma, Alvaro Negredo

GENÇLERDE KAZANAN BEŞİKTAŞ LİDERLİĞE YÜKSELDİ

U21 Ligi’nde karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde gülen taraf Beşiktaş oldu. İlk yarıda Burak Kapacan’ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökalp Kahya, düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek Bursaspor’u öne geçirdi. Ancak daha Kayra’nın attığı golle Beşiktaş eşitliği sağlarken, ikinci yarıda ise Burak Ceylan’ın ayağından gol bulan siyah beyazlı ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 45’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. 2’nci sırada kalan Bursaspor ise, 38 puanla haftayı noktaladı.

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