Bursaspor - Beşiktaş: 2-2

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Halil Umut Meler (xx), Mustafa Emre Eyisoy (xx), Cevdet Kömürcüoğlu (xx)

BURSASPOR: Harun Tekin (xxx), Barış Yardımcı (xx) (Dk. 90 Ricardo Faty), Titi (xxx), William Ekong (xx), Aziz Behich (xxx), Abdullahi Shehu (xx), Emmanuel Badu (xx), Dzon Delarge (xx) (Dk. 73 Josua John x), John Bostock (xx), Yusuf Erdoğan (xx), Bogdan Stancu (x) (Dk. 76 Jires Kembo x)

BEŞİKTAŞ: Fabricio (xx), Gökhan Gönül (x) (Dk. 69 Caner Erkin x), Pepe (xx), Domagoj Vida (xx), Adriano Correira (xxx), Gary Medel (xx), Oğuzhan Özyakup (xx) (Dk. 80 Mustafa Pektemek x), Talisca (xx), Jeremain Lens (x) (Dk. 55 Vagner Love x), Ricardo Quaresma (xx), Alvaro Negredo (xx)

GOLLER: Dk. 37 (KK) Alvaro Negredo, Dk. 45+2 Dzon Delarge (Bursaspor), Dk. 13 Adriano Correira, Dk. 90+2 Alvaro Negredo (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Abdullahi Shehu, Dzon Delarge, Jires Kembo, Aziz Behich (Bursaspor) - Gary Medel, Ricardo Quaresma (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig’de 20’nci haftanın açılış maçında Bursaspor 30 bin 139 biletli seyircinin takip ettiği maçta sahasında Beşiktaş’ı ağırladı. Adriano’nun golüyle geriye düşen Bursaspor, önce Negredo’nun kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı, ardından ilk yarının uzatma anlarında Delarge’ın golüyle öne geçti. İkinci yarıya 2-1 geride başlayan Beşiktaş, birçok pozisyon yakalarken maçın uzatma anlarında Negredo’nun golüyle skora denge getirdi ve maç 2-2 sona erdi. Maçta forma giyen Bursaspor’dan John Bostock ve Beşiktaş’tan Vagner Love ilk kez takımlarının formalarını terletti.

13’üncü dakikada Beşiktaş golü buldu. Hızlı gelişen atakta Negredo’nun pası sonrası topla buluşan Adriano ceza sahası dışından sağ ayağıyla kaleye doğru sert vuruşunu yaparken, top uzak direğin yanından ağlarla buluştu: 0-1.

16’ncı dakikada Quaresma’nın pasıyla topla buluşan Oğuzhan Özyakup ceza sahası dışından şutunu çekti, kaleci Harun Tekin soluna gelen topu uzanarak kornere çeldi.

29’uncu dakikada Talisca’nın kaleye uzak mesafeden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

37’nci dakikada Bursaspor skora denge getirdi. Yusuf’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrasında arka direğe açılan topu Titi içeriye çevirdi. Kaleye yönelen topu uzaklaştırmak isteyen Negredo’nun ters vuruşu sonrasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

42’nci dakikada Quaresma, 3’üncü kez gittiği korner gönderinde yabancı maddelere maruz kalınca hakem Halil Umut Meler maçı durdu ve yardımcılarını saha içerisinde yanına çağırdı. Yeşil beyazlı oyuncuların taraftarı yatıştırmasının ardından oyun kaldığı yerden devam etti.

45+2’nci dakikada Bursaspor öne geçti. Sol kanatta kullanılan taç atışı sonrasında topla buluşan Yusuf Erdoğan rakiplerini geçerek hızla ceza sahasına doğru girerken burada topu kale önüne doğru çıkardı. Vida’dan seken topu tekrar önünde bulan Yusuf’un kafayla yeniden meşin yuvarlağı kale önüne doğru gönderirken bu kez dokunuşuyla tamamlayan Delarge oldu ve top ağlarla buluştu: 2-1.

İlk yarı 2-1\'lik Bursaspor üstünlüğü ile tamamlandı.

54’üncü dakikada Titi’nin sektirdiği topa hareketlenen Quaresma’nın pasıyla topla buluşan Negredo, meşin yuvarlağı bekletmeden müsait durumdaki Lens’e aktardı. Kontrolünün ardından ceza sahası içerisinde Lens vuruşunu yaparken, kaleci Harun Tekin güçlükle topu uzaklaştırdı.

59’uncu dakikada Adriano’nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Vagner Love, kale önünde kafa vuruşunu yaparken kaleci Harun Tekin, iyi reaksiyonuyla ayaklarıyla müdahalede bulunarak topun son anda ağlarla buluşmasını önledi.

79’uncu dakikada John Bostock\'un uzun pasıyla topla buluşan Aziz Behich\'in ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda, Fabricio güçlükle topu uzaklaştırdı.

89’uncu dakikada Quaresma topla birlikte ceza sahasına girerken, sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağa hakim oldu.

90+2’nci dakikada Beşiktaş eşitliği sağladı. Caner Erkin’in sol kanattan yaptığı ortada altıpas üzerinde boş kalan Negredo kafa vuruşunu yaparken, kaleci Harun Tekin’in topa müdahalesi yetersiz kaldı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-2.

Karşılaşma 2-2\'lik eşitlikle sona erdi.

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