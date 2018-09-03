Bursaspor - Beşiktaş: 1-1

Gürkan DURAL / BURSA (DHA)

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx)

BURSASPOR: Okan Kocuk (xx), Barış Yardımcı (xx), Aurelien Chedjou (xx), Ertuğrul Ersoy (xx), Iasmin Latovlevici (xx), Aytaç Kara (xx), Henri Saivet (xx), Burak Kapacak (x) (Dk. 29 Yusuf Erdoğan xx), Furkan Soyalp (xx) (Dk. 62 Diafra Sakho xxx), Allano Lima (xx) (Dk. 73 Tunay Torun xx), Bogdan Stancu (x)

BEŞİKTAŞ: Loris Karius (xx), Gökhan Gönül (x) (Dk. 46 Caner Erkin x), Pepe Kelper (xx), Domagoj Vida (xxx), Adriano Correia (xx), Gary Medel (xx) (Dk. 87 Cyle Larin), Tolgay Arslan (xx) (Dk. 70 Necip Uysal x), Ricardo Quaresma (xx), Oğuzhan Özyakup (xx), Ryan Babel (xx), Alvaro Negredo (x)

GOLLER: Dk. 86 Diafra Sakho (Bursaspor) - Dk. 51 Ryan Babel (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Tunay Torun, Yusuf Erdoğan (Bursaspor) - Gary Medel, Loris Karius (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Bursaspor, 27 bin 807 biletli seyircisi önünde Beşiktaş\'ı ağırladı. Karşılaşma 1-1\'lilk eşitlik ile sonuçlandı. Bursaspor\'un yeni transferi Diafra Sakho, ilk isabetli şutunda golü bulurken takımına bir puanı getiren isim oldu.

6\'ncı dakikada sağ kanattan Ricardo Quaresma\'nın serbest vuruştan ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Pepe\'nin kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıktı.

10\'uncu dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Burak Kapacak\'ın ara pasıyla topla buluşan Allano Lima ileryerek ceza alanına girer girmez vuruşunu yaptı. Ancak kalesini zamanında terk eden Loris Karius\'un da müdahalesiyle yavaşlayan topu savunma uzaklaştırdı.

31\'inci dakikada Pepe\'den topu kapan Furkan Soyalp hızla ceza alanına yönelse de son anda araya giren Domagoj Vida tehlikeyi büyümeden önlemeyi başardı.

51\'inci dakikada Beşiktaş golü buldu. Hızlı gelişen atakta rakibinden topu kapan Tolgay Arslan pasını Oğuzhan Özyakup\'a aktardı. Oğuzhan da ceza alanına girmeden pasını Ryan Babel\'e verirken, pozisyonu iyi takip eden deneyimli oyuncu ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Okan Kocuk\'un yanından ağlarla buluşturdu: 0-1.

65\'inci dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Yusuf Erdoğan\'ın ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Diafra Sakho\'nun kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

83\'üncü dakikada Tunay Torun\'un ceza sahası dışında uzaklardan yaptığı sert şutta kaleci Karius topu iki hamlede kontrol edebildi.

84\'üncü dakikada organize gelen Bursaspor\'da Aytaç Kara\'nın pası sonrası Tunay Torun ceza sahası içerisinde sağ kanattan ortasını yaptı. Ters taraftan ceza sahası dışına çıkan topa Iasmin Latovlevici gelişine çok sert vururken, meşin yuvarlak çok az farkla üstten dışarı çıktı.

86\'ncı dakikada Bursaspor eşitliği sağladı. Sol kanada doğru gönderilen topa iyi hareketlenen Yusuf Erdoğan topu auta çıkmadan kale ağzına doğru çevirdi. Ön direkte Diafra Sakho, Pepe\'den önce araya girerek topa ayak koydu ve meşin yuvarlak kaleci Loris Karius\'un yanından filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1\'lik eşitlikle sonuçlandı.

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