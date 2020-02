Bursaspor - BB Erzurumspor maçının ardından

Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'de Bursaspor, sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor\'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takım teknik direktörü mücadeleyi değerlendirdi.

SAMET AYBABA: \"KAZANINCA HER ŞEY GÜZEL OLUYOR\"

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, oyuncularının sahanın her noktasında ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiklerini belirterek, \"Mücadele eden bir takım haline geldik. Maç boyunca 119 kilometre koşmuşuz. Keşke 9 kilometre az koşsaydık da doğru yerde koşsaydık. Oyuncuları tutamıyorsunuz maalesef. Bu maçları oynamak ve kazanmak kolay değil. Önde oynamak istiyorsunuz savunmada küçük sorunlar var. Öne gitmek isterken de sorun yaşıyorsunuz. İlk yarı tek pozisyonumuz var ama ikinci yarı oyuna çok iyi başladık. Rakibimiz son 6 haftanın en iyilerinden. Hiç kaybetmediler. Dirençli oynadılar. Bu tür maçları kazanırsanız ivme olarak yukarılara oynama şansı çok yüksek oluyor. Oyuncularımı kutluyorum. Takımın bu kadar hızlı gidişinde taraftarının baskısı ve isteğinin önemli rol oynadığını düşünüyorum. Her maç çok zor. Eski maçlara baktığımızda \'Keşke şu maçları kazansaydık\' diyoruz. Bu galibiyetler şimdi Antalya maçını daha ön plana çıkardı. Burası futbol şehri. Kazanınca her şey güzel oluyor\" dedi.

MEHMET ÖZDİLEK: \"BİREYSEL HATALAR NETİCEYE TESİR EDİYOR\"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise \"Kaybetmeye alışkın bir takım değiliz. Rakibin maça bakışı çok farklıydı. Çok fazla üretmeyen bir Bursaspor vardı. İlk yarıda iki net pozisyonumuz var. Golü yedikten sonra tekrar oyuna dahil olduk. 1-1\'i yakaladıktan sonra devreye girdik. İkinci yarı pozisyon yokken bir anlık dalgınlıkla ve bireysel hata ile ikinci golü yedik. Bugün kaybettik ama oyunun geneline baktığımızda çok da kaybettik diyemeyiz. Bireysel hatalar neticeye tesir ediyor. Mücadeleye devam edeceğiz. 6 haftadan sonra kaybetmek farklı duygular yaşatıyor insana. Ama mücadeleye devam edeceğiz. Son 3 haftayı doğru değerlendirip, ikinci devreye daha sağlıklı girmek istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

