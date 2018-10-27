Bursaspor - Aytemiz Alanyaspor: 2-0

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Halil Umut Meler (xxx), Mehmet Cem Hanoğlu (xxx), Cevdet Kömürcüoğlu (xxx)

BURSASPOR: Okan Kocuk (xxx), Barış Yardımcı (xx), Aurelien Chedjou (xx), Ertuğrul Ersoy (xxx), Umut Meraş (xx) (Dk. 83 Umut Nayir x), Burak Kapacak (xxx), Stephane Badji (xx), Aytaç Kara (xxx), Iasmin Latovlevici (xxx), Tunay Torun (xxx) (Dk. 74 Furkan Soyalp x), Bogdan Stancu (x) (Dk. 65 Allano Lima x)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz (xx), Cenk Ahmet Alkılıç (xx), Giorgos Tzavellas (xx), Merih Demiral (xx), Fabrice N’Sakala (x), Efecan Karaca (xx), Giannis Maniatis (x) (Dk. 74 Lucas Villafanez x), Isaac Sackey (xx), Djalma Campos (xx), Junior Fernandes (xx), Bobo (x) (Dk. 76 Filipe Augusto x)

GOLLER: Dk. 2 Iasmin Latovlevici, Dk. 45+2 Aytaç Kara (Bursaspor),

SARI KART: Stephane Badji (Bursaspor)

Spor Toto Süper Lig’in 10’uncu haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda 14 bin 51 biletli seyircinin izlediği karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor’u ağırladı. Yeşil beyazlılar, ilk yarıda Iasmin Latovlevici ve Aytaç Kara ile bulduğu gollerle sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 12’ye çıkarırken, Akdeniz temsilcisiyle aynı puana ulaştı.

2’nci dakikada Bursaspor öne geçti. Savunmanın arkasına atılan topla çizgiye inen Tunay ortasını arkada direğe doğru yaptı. İyi pozisyon alan Latovlevici, topa gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından ağlara gönderdi: 1-0.

10’uncu dakikada yaptığı baskıyla rakip defansı hataya zorlayan Tunay topa sahip olurken, kaleye yakından mesafeden vuruşunu yaptı, ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

26’ncı dakikada Bursaspor bir kez daha gole yaklaştı. Sağ çizgiden Burak’ın ortası sonrası Tunay kale ağzından kafa vuruşunu gerçekleştirdi. Ağlara doğru yönelen topa çizgi üzerinde savunmadan Merih hamlesini yaptı ve mutlak golü önledi. Devamında savunma topu uzaklaştırdı.

36’ncı dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Burak arapasını Stancu’ya doğru gönderdi. Rumen forvet ise aldığı pasla kaleciyle karşı karşıya kalırken uzak köşeye doğru vuruşta topa son anda müdahale eden kaleci Haydar gole geçit vermedi.

45+2’nci dakikada Bursaspor farkı 2’ye çıkardı. Latovlevici’nin sol kanattan yaptığı orta sonrası ceza sahası içerisinde topla vuruşan Aytaç vuruşunu yaptı. Kaleci Haydar’ın kurtarışının ardından seken topu yeniden önünde bulan Aytaç bu kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

58’inci dakikada Burak’ın arka direğe doğru ortaladığı topa Aytaç’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşma Bursaspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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