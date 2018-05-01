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Spor

Bursaspor - Atiker Konyaspor maçının ardından

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) Bursaspor, sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 yendi

01 Mayıs 2018 01:51

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor, sahasında Atiker Konyaspor\'u 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından Bursaspor\'da teknik direktör Mustafa Er ve Atiker Konyaspor\'da teknik direktör Sergen Yalçın\'ın yerine her iki takımın teknik sorumluları basın toplantısına katıldı.
Bursaspor Teknik Sorumlusu Ivko Gancev yaptığı açıklamada, “Çok mutluyuz. Çünkü 90 dakikanın sonunda 3 puanı kazandığımız için bütün taraftarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Bursaspor çok iyi bir takım. Biraz moral lazımdı, bunu Mustafa Er hocayla beraber kazandık. Tekrardan Bursaspor üst seviyeye çıkmaya başladı” dedi.
Atiker Konyaspor’un teknik sorumlusu Abdurrahman Baysangur ise maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirerek, “Özellikle ilk yarıda gösterdiğimiz performansla maçı kaybettiğimizi söyleyebiliriz. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle maçı ve oyunu çevirebileceğimize inanıyorduk, pozisyonlarımızı değerlendirebilseydik buradan puan alabilirdik. İkinci yarı itibarıyla gösterilen performans bizim için önemliydi. Kalan 3 maçımız final havasında, bunları kazanarak ligde kalacağımıza inanıyoruz. Bursa zaten bir futbol şehri, zorlu maç olacağını da biliyorduk. İlk yarı baskı anlamında Bursaspor, seyircisinin desteğiyle maçı kazandı” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Bursasporlu oyuncular, galibiyetin sevincini taraftarıyla paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Gancev\'in açıklamaları
- Baysangur\'un açıklamaları

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