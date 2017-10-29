Bursaspor - Antalyaspor maçından notlar

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)

CUMHURİYET BAYRAMI\'NIN COŞKUSU YAŞANIYOR

Süper Lig\'de Bursaspor, sahasında Antalyaspor\'u ağırlıyor. Her iki takımın taraftarları da tribünlerde yerlerini alırken, maça ilginin yoğun olacağı öğrenildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda da yaşandı. Yeşil-beyazlı ekibin taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla görsel bir şölen oluştururken takımları lehine de tezahüratta bulundu. Antalyaspor taraftarı da yaptığı tezahüratlarla Cumhuriyet Bayramı\'nın coşkusuna ortak oldu.

DOSTANE GÖRÜNTÜLER

Öte yandan Antalyaspor taraftarının her iki takımı da tribüne davetine oyuncular olumlu tepki gösterirken, ısınma esnasında iki ekip de tribünleri birlitke selamladı. Bursaspor taraftarı da bu duruma alkışlarla karşılık verdikten sonra, Antalyaspor\'u tribünlerine çağırdı. Kırmızı-beyazlı ekip de Bursaspor taraftarını selamlarken dostane görüntüler ortaya çıktı.

BADU İLK 11\'DE

Bursaspor\'da hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlayan Emmanuel Badu, ilk 11\'de kendisine şans buldu. Badu, yeşil beyazlı ekibin daha önce ligde oynadığı Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında sakatlığı nedeniyle görev alamamıştı. Ayrıca son dönemlerde olduğu gibi 3-5-2 sistemiyle sahada yer alan Bursaspor\'da Jires ve Stancu ikili forveti oluşturdu.

GENÇLERDE BURSASPOR GÜLDÜ

U21 Ligi\'nde ise Bursaspor ile Antalyaspor, Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri\'nde karşılaştı. Yeşil-beyazlı ekip sahadan 3-0\'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Bursaspor U21 Takımı, puanını 21\'e çıkararak liderlik iddiasını sürdürdü. Antalyaspor ise 10 puanda kalarak haftayı 14\'üncü basamakta noktaladı.