Bursaspor - Antalyaspor: 0-2

Gürkan DURAL / BURSA (DHA)

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Serkan Ok (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx)

BURSASPOR: Okan Kocuk (xx) - Barış Yardımcı (xx), Ertuğrul Ersoy (x), Santiago Vergini (x), Umut Meraş (xxx), Stephane Badji (xx), Ramazan Keskin (x) (Dk. 46 Allano Lima x), Tunay Torun (xx) (Dk. 73 Yusuf Erdoğan ?), Henri Saivet (x) (Dk. 84 Burak Kapacak ?), Iasmin Latovlevici (xx), Umut Nayir (x)

ANTALYASPOR: Ruud Boffin (xxx) - Nazim Sangare (xx), Salih Dursun (xx), Diego Angelo (xx), Ondrej Celutska (xx), Chico (xx), Hakan Özmert (xxx), Doğukan Sinik (x) (Dk. 80 William Vainqueur x), Maicon Marques (xx) (Dk. 88 Yekta Kurtuluş ?), Serdar Özkan (xx), Mevlüt Erdinç (xx) (Dk. 46 Armel Drole x)

GOLLER: Dk. 38 (P) Serdar Özkan, Dk. 43 Mevlüt Erdinç (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Barış Yardımcı, Umut Meraş, Allano Lima, Umut Nayir (Bursaspor) - Ondrej Celutska (Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig’de 20 bin 559 biletli seyircinin izlediği karşılaşmada Antalyaspor, deplasmanda Bursaspor’u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Kırmızı beyazlılara galibiyeti getiren golleri penaltıdan Serdar ve Mevlüt kaydetti. Akdeniz ekibi puanını 26’ya çıkarırken ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. İki maçlık galibiyet serisi sona eren Bursaspor ise 19 puanda kaldı.

10’uncu dakikada sağ kanattan etkili gelen Bursaspor’da ceza sahası dışından içeriye doğru topla birlikte kat eden Barış ara pasını Tunay’a aktardı. Tunay’ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta ise meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı çıktı.

35’inci dakikada Ramazan’ın ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı sert vuruşta kaleci Boffin, topa iki hamlede sahip oldu.

38’inci dakikada Mevlüt ceza sahası içerisinde sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalırken arkadan Umut Meraş’ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterirken, Serdar Özkan meşin yuvarlağı kaleci Okan ile ayrı köşelere gönderdi: 0-1.

43’üncü dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında orta alanda topla buluşan Serdar Özkan arapasını savunma arkasına koşu yapan Mevlüt Erdinç’e aktardı. Ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan topla buluşan Mevlüt zor durumda vuruşunu yaparken kaleci Okan’ı geçen top yan direğe çarpıp ağlarla buluştu: 0-2.

54’üncü dakikada sağ kanattan Tunay’ın kullandığı köşe vuruşu sonrası altıpas çizgisi üzerinde topa iyi yükselen Umut Nayir’in kafa vuruşunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

63’üncü dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Tunay’ın sağ kanattan uzak kale direğine doğru gönderdiği ortasında Umut Meraş kafa vuruşunu yaptı. Yakın kale direğinde iyi pozisyon alan kaleci Buffin kurtarışıyla gole izin vermedi.

79’uncu dakikada Antalyaspor tehlikeli gelirken, sağ kanattan yapılan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Hakan Özmert, ceza alanı içerisinde savunmayı ekarte edip kaleci Okan ile karşı karşıya kaldı. Ancak vuruşunda iyi yer tutan Okan kurtarışıyla topun ağlara gitmesini önledi.

Karşılaşma Antalyaspor\'un 2-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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