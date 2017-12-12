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Spor

Bursaspor - Adanaspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş mücadelesinde Adanaspor'u evinde 2-0 ile geçen Bursaspor, kupada son 16'ya kaldı

12 Aralık 2017 20:55

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci tur rövanş mücadelesinde Adanaspor\'u evinde 2-0 ile geçen Bursaspor, kupada son 16\'ya kaldı. Karşılaşma sonrasında ise her iki teknik adam da maçı değerlendirdi.
Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen sonuçtan ötürü çok mutlu olduğunu dile getirerek, \"Akşam aldığımız sonuçtan ve turdan dolayı memnuniyet duyuyorum. Hedefimiz turu geçmekti ve bunu başarmış durumdayız\" dedi.
Her şeyin mükemmel olmadığını ancak turu geçmelerinden dolayı rahatladığını belirten Fransız çalıştırıcı, \"Rotasyon yaptık, çok fazla forma şansı bulamayan oyuncularımız bugün forma şansı buldu. Onların özgüvenlerini geliştirmeleri açısından çok önemli bir karşılaşmaydı, bunu da yapabildiğimiz için memnunum\" diye konuştu.
\"YUSUF ERDOĞAN\'I KORUMAK İSTEDİM\"
Bursaspor\'un attığı 2 golde de direkt olarak katkısı bulunan Yusuf Erdoğan\'ın performansını da değerlendiren Le Guen, \"Yusuf\'un performansı tabii ki beni çok mutlu ediyor. İyi oyunculara ihtiyacımız var, Yusuf Erdoğan da onlardan bir tanesi. Eksikliğini hissetmiştik, bugün itibariyle kadroya geri dönmüş durumda. İlk 11 için rekabete geri dönecek, bundan ötürü çok memnunum. Maçı tamamlamasına ben izin vermedim, çünkü onu korumak istedim. Performansından dolayı çok memnunum\" şeklinde konuştu.
EYÜP ARIN: \"BURSASPOR\'A BAŞARILAR DİLERİM\"
Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın ise maç sonu yaptığı açıklamada, \"Ülkemizin büyüyerek, güzelleşen bir şehri Bursa. Gerçekten çok coşkulu bir taraftarı var, iyi bir takıma sahip Bursaspor. Bana göre altyapısıyla da bu ülkede önemli takımlardan birtanesi. Böyle bir takımla ilk maçı evimizde oynadık ancak bu avantajı değerlendiremedik. Gol yemeden atacağımız bir gol maçı belki dengede tutacaktı fakat oyuncumuzun istemdışı hareketiyle gelişen bir olayın da sonunda 5 dakikada devreye 2-0 geride girdik. İkinci yarıda goller atıp skorda dengeyi sağlamak istiyorduk ama başaramadık. Bursaspor\'a bundan sonra kupada başarılar dilerim\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;
-Le Guen açıklamalar
-Eyup Arın açıklamalar

HABER - KAMERA: Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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