BursaRay'da kapı arızası seferleri aksattı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da kent içi ulaşım sağlayan hafif raylı sistem BursaRay, bu akşam saatlerinde bir trenin kapısında meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerine yaklaşık 1 saat ara verdi.

Bursa\'da her gün yaklaşık 250 bin kişinin yolculuk yaptığı BursaRay\'da bu akşam teknik bir arıza yaşandı. Üniversite istasyonundan hareket eden tren, Fatih Sultan Mehmet istasyonundaki indi-bindinin ardından harekete hazırlanırken arıza nedeniyle kapıları kapanmadı. Tren yaklaşık 1 saat sonra arızanın giderilmesi sonucu hareket ederken, arkadan gelen trenler de arıza giderilinceye kadar bulundukları istasyonlarda bekletildi. Arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.

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