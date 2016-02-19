Bursa'nın tek kilisesi, Hristiyanların elinden alınıyor

Bursa'da; Latin Katolik, Alman Katolik, Ortodoks ve Protestan cemaatlerinin ortaklaşa kullandıkları, şehrin tek Hristiyan ibadethanesi olan Fransız Kilisesi Kültürevi'nin gelecek cuma gününe kadar boşaltılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bırakılması istendi.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; Bursa'da yaşayan dört Hıristiyan topluluğu, 2002-2004 yıllarında restore ettikleri kiliseyi, büyükşehir belediyesi ile yaptıkları protokol sonucu ibadethane olarak kullanıyordu. Protestan Topluluğu'nun Pastörü İsmail Kulaçoğlu'nun verdiği bilgiye göre bu protokol, 2015 yılında bitti.

Topluluğun başvurduğu büyükşehir belediyesi yetkilileri, bir şirket kurarak kendilerine başvurmalarını ve buna göre tahsis işlemi yapacaklarını belirtti. Şirket kurup belediyeye başvuran Hıristiyanlara dün "Kiliseyi boşaltın" haberi ulaştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden telefonda arandığını belirten Kulaçoğlu, "Daha önce yazılı ve sözlü bir bildirimde bile bulunmadılar. Birkaç gün içinde boşaltın ve bize boş halde bırakın' deyip gelecek hafta cuma gününe kadar süre verdiler" diyor. Kilisede 100'ü aşkın vatandaşın ibadet ettiğini kaydeden Kulakçıoğlu, bu tutumu rencide edici bulduklarını vurgulayarak, "Avrupa şehri olarak ilan edilen Bursa'ya inanç turizmi çerçevesinde kullanılan kilisenin kapatılması anlamına kararın değişeceğini umuyoruz" dedi.