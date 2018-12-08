Bursa'nın pideli köftesinin lezzeti; kıyma, taş fırın ve tereyağından

Muammer İRTEM-Enver Fatih TIKIR/ BURSA, (DHA) - BURSA\'da yöresel lezzetlerin vazgeçilmezi pideli köfte lezzetini kıyması, taş fırında pişirilen pidesi ve keçi tereyağından alıyor. Tarihi Kayhan Çarşısı\'nda dönere alternatif olarak ortaya çıkan pideli köfte, sadece Bursa\'da yapılıyor.

Sıcak pide üzerine köfteleri yerleştirip, domates sosu ve keçi tereyağı ile servis edilen pideli köftenin sunumuna isteğe göre yoğurt, domates ve biber ekleniyor. İskender kebap, tahinli pide, cantık, kestane şekeri gibi farklı yöresel tatlara sahip olan Bursa\'nın damak tatlarından biri olan pideli köfte, yiyenlerin vazgeçilmez lezzeti haline geliyor. Pideli köfte, kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve özellikle Arap turistlerin ilgisini çekiyor. Babasının 81 yıl önce Kayhan Çarşısı’nda açtığı dükkanı işletmeye devam eden İbrahim Alakoç, “Pideli köftenin tarihi yüz yılı aşan bir zamana bağlı. Biz pideli köfteyi 81 yıldır Kayhan Çarşısı’nda icra etmekteyiz. Kayhan Çarşısı pideli köftenin doğduğu yer ve merkezi. Babam pideli köftenin efsane ustalarından biriydi. Ben pideli köftenin diğer illerde yapıldığını görmedim, duymadım. Pideli köfte, Bursa kebabı gibi her yere yayılıp gelişmemiş. Pideli köfte sadece Bursa’ya mahsus bir ürün. Pideli köfte ustaları demek ki şehir dışına yayılmadılar. Günümüzde pideli köfteyi eski tarzı ve şekline, usulüne göre yapan çok az usta kaldı” dedi.

ANA MADDESİ PİDE, ET VE TEREYAĞI

Pideli köftenin; pide, kıyma, tereyağı olarak 3 ana maddesi olduğunu belirten Alakoç, “Yağ olarak keçi tereyağı kullanılır. Çünkü kebaba yakışan, hafif olan ve tadını ortaya çıkaran keçi tereyağıdır. Kıymayı dana etinden kullanıyoruz. Pideyi de komşumuz olan tarihi fırından alıyoruz. Pideleri ocakta ısıttıktan sonra dilimleyip tabağa alıyoruz. Pideleri kemik suyuyla ıslıyoruz. Tabağa tereyağını döndükten sonra domatesini ve yoğurdunu koyuyoruz. Son olarak ızgarada pişen köftelerimizi tabağa alıyoruz ve böyle servis ediyoruz. Bu dükkanı 81 yıldır işlettiğimiz için müşterilerimiz arasında 50 yıl önce babasıyla dedesiyle gelmiş olanlar var. Bu yüzden burada geleneksel anıları oluyor. Ülkemizin çeşitli yerlerinden yerli turistler pideli köfte yemek için çarşıya uğrar, Araplar da müdavimi” dedi.

\'BURAYA ÇOCUKKEN BABAMLA GELİRDİM\'

Çocukken babasının kendisini Kayhan Çarşısı’na pideli köfte yemeye getirdiğini söyleyen Salih Türktunç, “Pideli köftenin püf noktası tereyağı, eti ve ustalığıdır. Bursa’ya misafirlerimiz geldiği zaman onları mutlaka pideli köfte yemeye getiririz. Bursa’nın böyle yerel bir lezzetine sahip olduğumuz için çok mutluyuz” dedi.

FOTOĞRAFLI