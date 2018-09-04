Bursa'nın ilginç dernekleri

Gürkan DURAL- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - NÜFUSU 3 milyon olan Bursa\'da, Dernekler Masası\'na kayıtlı 4 bin 951 dernek bulunuyor. Bursa Dernekler Masası Müdürü Osman Dikmen, bunlar arasında Garibanlar Derneği, Defineciler ve Madenciler Araştırma Derneği, İskele Kiraya Verenler Derneği ile Su Misali Gönül Dilini Konuşanlar Derneği\'nin de olduğunu söyledi.

Bursa\'da, Dernekler Masası\'na kayıtlı 4 bin 951 dernek bulunurken, bunlar arasında 1082 ile spor ve sporla ilgili dernekler ilk sırada yer alıyor. Bunu, sayıları 968\'e ulaşan cami yapma ve yaşatma dernekleri ile 736 hemşehri dernekleri takip ediyor. Hemşehri derneklerinde Erzurum ve Artvin ile ilçeleri, ilk 2 sırayı alıyor. Bursa Dernekler Masası Müdürü Osman Dikmen, dernekler arasında ilginç olanların da bulunduğunu söyledi. Kentte Garibanlar Derneği, Defineciler ve Madenciler Araştırma Derneği, Bursa İskele Kiraya Verenler Derneği ile Haloterapi Derneği\'nin de bulunduğunu kaydeden Dikmen, şunları söyledi:

\"Özellikle ismi ilginç olan derneklerimiz de var. Gönüllü İtfaiyeciler Derneği, Emekli Sanayiciler Derneği, Su Misali Gönül Dilini Konuşanlar Derneği, Garibanlar Derneği. Bunun gibi isimleri ilginç ama amaçları çok güzel derneklerimiz de mevcut. Garibanlar Derneği örneğin; fakir ve muhtaç kişilere yardım etme amacına hizmet ediyor. Su Misali Gönül Dilini Konuşanlar Derneği de daha çok insanlara yardımcı olarak onlarla dayanışma ile ilgili bu amaçla kurulmuş ve faaliyetlerini gösteren dernekler.\"

Türkiye\'de, 113 binin üzerinde dernek bulunduğunu da belirten Osman Dikmen, 2005 yılında, dernekler müdürlüklerinin kurulmasının ardından yardımlaşma ve kişisel gelişimle ilgili derneklere ağırlık verildiğini dile getirdi.

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