Bursa'nın 'harika çocukları', başarıya doymuyor

BURSA, (DHA) - BULGARİSTAN\'ın Varna kentinde yapılan Varna - Albena \'Heirs of Orpheus\' Müzik Yarışması piyano dalında Bursa\'nın harika çocukları Damla Koşar ve Arya Su Gülenç birinci oldu. Yarıştığı grubun en küçüğü olan Arya Su, birincilik derecesinin yanı sıra \'En İyi Czerny Yorumcusu\' olarak \'Czerny Özel Ödülü\'ne de layık görüldü.

Bursa Mix Müzik & AkademiX Güzel Sanatlar Merkezi öğrencilerinden 7 yaşındaki Arya Su Gülenç ve 18 yaşındaki Damla Koşar başarı serilerine Bulgaristan\'ı da ekledi. Arya Su 2016 yılında Fransa\'dan ilk derecesini almış, Damla Koşar ise Bulgaristan\'ın yanı sıra İspanya, Almanya, Gürcistan ve son olarak da Ağustos ayında Avusturya\'dan birincilik derecesi elde etmişti.

ARYA SU YARIŞTIĞI GRUBUN EN KÜÇÜĞÜ

Arya Su birincilik derecesinin yanı sıra \'En İyi Czerny Yorumcusu\' olarak \'Czerny Özel Ödülü\'ne de layık görüldü. 7-10 yaş grubunda yarışan Arya Su grubunun en küçük yaştaki yarışmacısı oldu.

Piyano öğretmeni Elena Çekiç ile çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, \"Başlarda zorlansam da şimdi öğretmenimin benden istediklerini daha iyi anlıyor ve vermeye çalışıyorum. Birlikte daha güzel başarılar elde edeceğimize inanıyorum\" dedi.

Sevincini ekip arkadaşı Arya Su ile paylaşan Damla Koşar ise \"Artık lise son sınıftayım. En büyük hedefim önce yurtdışında iyi bir akademik eğitimin ardından konser piyanisti olmak. Dünyanın her yerinde ülkemden söz ettirip konserler vermek istiyorum. Elena Çekiç hocam ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı\'ndaki hocalarımın emeklerini boşa çıkartmak istemiyorum. Direktörüm Rüstem Avcı\'yı da unutmayalım, yurtdışında eğitim alabilmem konusunda, geleceğe dönük kariyer planlamamda etkin çalışmalar yürütüyor\" dedi.

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