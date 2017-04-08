Bursa’nın fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı

Bursa Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Bursa’nın Fethi’nin 691’inci yıldönümü şenliklerine Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncuları damga vurdu.

Binlerce Bursalı ünlü sanatçıları görmek için Fetih Yürüyüşü’ne katılınca izdiham yaşandı, sanatçılar ve belediye başkanları zaman zaman ezilme tehlikesi atlattı.

Tophane Meydanı’nda başlayan şenliklerde Tarihi Bursa Mehter Takımı ve Tahtakale Kılıç Kalkan ekibinin gösteri yaptı. Burada konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, fetih coşkusunu tüm Bursa’nın ve Türkiye’nin yaşadığını belirterek, "Fetih yürüşü etkinliğin ana omurgasını teşkil ediyor. Bu yıl, bu yürüyüşü çok etkili ve coşkulu bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Çünkü bu millet burada bir araya geldi. Bu millet burada bayrağına sahip çıktı, devletine sahip çıktı, milletine sahip çıktı. Buradan bu kutlu yürüyüşü diriliş ruhuyla 1326’da başlattı 3 kıtaya gitti. 3 kıtaya emperyalist zihniyetle gitmedi. Bir yeri sömürmek için gitmedi. Oradaki insanların güvenliğini temin etmek için onların can ve mal varlığını güvence altına almak için gitti. Yine tarihte olduğu gibi inşallah bu mesaj yerine ulaşacak bu yürüyüşle biz, bayraklarımızı dalgalandırarak tüm kardeş belediyelerimiz, tüm insanlarımız hep birlikte yürüyerek bu mesajı dünyaya vermiş olacağız. Türkiye’ye yüzü dönük Müslüman alemi gönül coğrafyamızın tümünün Türkiye’den beklentileri Türkiye’ye bakış açısı var. İşte bu bakış açısı buradan onlara verilecek olan bir mesajla önem arz ediyor. Bizler de bu karakterleri buraya getirerek onlarla Türk dünyasının bütünleştiği bir dönemde bizler de burada bütünleşmiş oluyoruz. Bu mesaj da tekrar buradan tüm dünyaya vermiş olacağız. Kardeşlik için diyoruz. Sevgi için barış için bu coşkuyu 1326 da olduğu gibi yine hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu.

Daha sonra fetih yürüyüşüne geçildi. Ak Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ve kardeş belediye başkanları ile Diriliş Erturul Dizisi’nin oyuncularının katıldığı fetih yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.

Mehter Takımı ve Kılıç Kalkan ekibi Fetih Yürüyüşü’nde adeta tarih yazarken, dünya tarafından izlenen ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin karakterleri Bamsı (Nurettin Sönmez), Turgut Alp (Cengiz Coşkun), Aliyar (Cem Uçan) ve Aslıhan (Gülsim Ali İlhan) da Fetih Yürüyüşü’nde vatandaşların ilgi odağı oldu.