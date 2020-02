Bursa'nın 700 yıllık organik pazarı

Osman ŞİŞKO- Mehmet İNAN/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhaneli ilçesindeki 700 yıllık Beyce Pazarı\'nda köy sakinlerinin sattığı organik ürünler ilgi görüyor. Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, \"Ürünlerin tamamı organik olan pazarımıza ilgi her gecen gün artıyor\" dedi.

Orhaneli ilçesinde adı türkülere konu olan, 7 asırdır kurulan Beyce Pazarı, salı günleri çevre illerden de otobüslerle gelen vatandaşları ağırlıyor. Köylü üreticiler, her salı sabahın ilk ışıklarıyla pazarda tezgah kuruyor, yetiştirdikleri sebze ve meyveleri satıyor. Pazarda el emeği göz nuru el işlemesi ürünler de yer alıyor. Nalbantlar, semerciler, demirciler, kaşıkçılar da pazarda tezgah kuruyor. Satıcılar liraya \'Gayme\', kiloya ise \'Okka\' tabirini kullanıyor. Akşama kadar ürünlerini satan köylüler, elde ettikleri gelirle ilçedeki marketlerden ihtiyaçlarını karşılayıp, tekrar köylerine dönüyor.

Ürünleri tamamen organik olan Beyce Pazarı\'na ilginin her geçen gün arttığını söyleyen Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, \"Orhaneli\'nin eski adı Beyce. Tarihi Beyce Pazarı diye geçen pazar burası. Dolayısıyla hani şu türkülere konu olan, Müzeyyen Senar\'ın söylediği \'A Fadimem hadi senle kaçalım, Beyce Pazarı\'ında dükkan açalım\' türküsü yakılan Beyce Pazarı burası. Buranın özelliği ekolojik bir pazar. Bu pazarda satılan ürünleri, annelerimiz, ablalarımız, bacılarımız, kendi köyünde, bahçesinde, tarlasında yetiştiriyorlar. Esnafımız hem para kazanıyor, hem de vatandaşların sağlıklı beslenmelerine yardımcı oluyorlar. Dünya\'nın en güzel pazarı burası. Ben bu konuda iddialıyım. Her şeyin lezzeti, kokusu ve tadı kendine has şekilde satılan bir pazar. Çok kalabalık değil. Çok büyük bir pazar değil. Neyi üretiyorsak, onu satabilme yeteneğine sahibiz. Pazarımız kurulduğu dönemden bugüne, çok az bir değişim gösterdi. Ürünlerin tamamı organik olan pazarımıza herkesi bekliyoruz\" diye konuştu.



