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Yaşam

Bursalı ünlü müteahhit 'Bu işleri başaramadım' dedi, intihar etti!

Evli ve 3 çocuk babası Çelik, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı

07 Ağustos 2014 10:03

Bursa'da ünlü müteahhit Engin Çelik, otomobilinde silahla intihar etti. Çelik’in cebinde “Ben bu işleri başaramadım. Beni affedin” yazan bir not bulundu.    

Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi'nde piknik alanındaki otoparkın görevlileri, ücret almak için park halindeki lüks cipin yanına geldi.

Aracın kapısını açan görevliler, şoför koltuğundaki kişinin yaralı olduğunu fark ederek polise haber verdi.

Başından tabancayla ağır yaralanan bu kişinin, bir inşaat firmasının sahibi 52 yaşındaki Engin Çelik olduğu belirlendi.

Evli ve 3 çocuk babası Çelik, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araçta bir tabanca bulan polis, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

Öte yandan, ünlü müteahhidin cebinde çocuklarına hitaben "Ben bu işleri başaramadım. Elimden geleni yaptım. Olmadı, bir sürü insanı sıkıntıya soktum. Bu dünyadan gidiyorum. Beni affedin" diye yazılmış bir mektup bulunduğu öğrenildi.

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