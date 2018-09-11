Bursalı sporculardan Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonası'nda büyük başarı

BURSA,(DHA)

Olimpiyatlar başta olmak üzere uluslararası organizasyonlarda yarışacak olan sporcuların yetiştirildiği Bursa\'da Olimpik Hazırlık Merkezi\'ne(THOM) bağlı güreş branşı sporcuları 2 -10 Eylül tarihler arasında Brezilya\'nın Goiania kentinde düzenlenen Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonasında 6 altın madalya kazanarak büyük başarıya imza attı.

Türkiye\'deki 20 Olimpik Merkezden biri olan ve Bursa Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Bursa Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. Planlı, programlı ve bilimsel çalışmaların tüm hızıyla sürdürüldüğü Olimpik Hazırlık Merkezinde yetişen güreşçiler, bugüne kadar katıldıkları ulusal ve uluslararası onlarca organizasyonda Bursa\'ya birçok madalya kazandırdı. Organizasyonlarda madalyalara adeta ambargo koyan Olimpik Merkezi güreşçileri son olarak 2 -10 Eylül tarihleri arasında Brezilya\'nın Goiania kentinde düzenlenen Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonasında grekoromen stilde büyük bir mücadele sergiledi. Bursa Olimpik Hazırlık Merkezi sporcularından 130kg\'da Osman Yıldırım, 87kg\'da Ali Cengiz, 82kg\'da Burhan Akbulak 77kg\'da Fatih Cengiz, 72kg\'da Murat Dağ ve 55kg\'da Ekrem Öztürk, altın madalya kazanarak Bursa adına tarihi bir başarıya imza attı.

TOHM PROJESİNİN YÜZ AKI OLDULAR

Başarılarından dolayı sporcular tek tek canı yürekten kutlayan ve emeği geçenlere teşekkür eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Süleyman Şahin ise yaptığı açıklamada, \"Türk sporunun uluslararası başarılarını arttırma hedefi doğrultusunda 6 yıl önce başlatılan ve kısa sürede Türk sporunun uluslararası başarısına çok büyük destek sağlayan TOHM projesi hedefine emin adımlarla ilerliyor. Bursa Olimpik Hazırlık Merkezi, Yüzme, Atletizm, Güreş (grekoromen, serbest) ve tekvando branşlarında eğitilen 91 sporcu, ayrıca olimpik havuza yükselmiş 15 sporcu ve toplamda 106 sporcusu ile Ankara TOHM\'dan sonra Olimpiyatlara en fazla sporcu yetiştiren merkez haline gelmiştir. Ülkemizde ilk defa uzman antrenörlerin yanında Akademik Danışman, Branş Eğitimcisi, Psikolojik Danışman, Spor Masörü, Fizyoterapist, Beslenme Uzmanı ve Hekimler işbirliği ile tamamıyla bilimsel zeminde sürdürülen TOHM çalışmaları Türk sporunun başarısı için adeta büyük bir devrim oldu\" dedi.

ŞAHİN\'DEN TEŞEKKÜR

Bursa Olimpik Hazırlık Merkezine yetişen sporcularını gönülden kutlayan Doç. Dr. Şahin, \"TOHM projesinde bizlere her türlü desteği veren başta Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu beye şükranlarımı sunuyorum. Yine projeyi başlatan ve devamında hep yanımızda olan Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan\'a, Genel Müdür Yardımcılarımıza ve genel müdürlükte projeye destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah sporcularımızın Olimpiyat başarılarını da bizlere göstersin\" diye konuştu.

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