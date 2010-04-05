Bursalı profesörden açılmayan ihram

T24-



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, erkeklerin yüzyıllardır iki parça olarak kullandığı klasik hac ihramına alternatif, Bursa'dan geldi.



Emekli olmasına rağmen birçok proje geliştirmeye devam eden, Bursa'da sektörün gelişimine katkıları bulunan ilk tekstil mühendislerinden Prof. Dr. Mehmet Tasmacı, klasik ihramın dezavantajlarını ortadan kaldıracak bir tasarım yaptı. Tasmacı'nın geliştirdiği örme kumaştan ve tek parçadan oluşan ihram, özel bağlama sistemiyle ayrı iki parça dokuma havlu veya düz kumaştan üretilen geleneksel olanının taşıdığı açılma ve düşme riskini ortadan kaldırıyor.



Açılmayacak, düşmeyecek

Dinen erkekler için hac veya umre sırasında üzerinde dikiş bulunan kıyafetlerin giyilmemesi zorunluluğu olduğunu hatırlatan Tasmacı, bu nedenle iki parça olan klasik ihramda herhangi bir dikiş kullanılamadığını belirtti. İhramın altında herhangi başka bir dikişsiz iç giysi de bulunmaması gerektiğini dile getiren Tasmacı, bu yüzden özellikle yaşlı, zayıf, dalgın, hasta ve ibadete tam konsantre durumdaki birçok kişinin, sıklıkla yaşanabilen açılma ve düşme hallerinde istemeyerek, bazı zor durumlarla karşı karşıya kalabildiğini anlattı.

21 yıldır uğraşıyor

Tasmacı, dünyada yuvarlak örme makineleri üzerine doktorayı ilk defa kendisinin yaptığını vurgulayarak, şunları söyledi:



''Klasik ihramın dezavantajlarını yok edebilecek, dini kurallara uygun yekpare ihram tasarladım. Sağlık bakımından iyi olması için iç tarafı pamuk, dış tarafı polyester olarak kumaşın teknik parametrelerini belirledim. Kumaşı ürettirdikten sonra prototip ihram yaptım. 200-300 tane üreterek, etrafımıza dağıttık, ailemle de hacca gittik.''



Giydikleri tek parça ihramın hacda büyük ilgi gördüğünü dile getiren Tasmacı, ''Hacdan döndükten sonra yurt dışı da dahil birçok yatırımcıdan teklif almama rağmen, çeşitli olumsuzluklar nedeniyle anlaşma sağlayamadık. Ya hakkımı vermek istemediler ya da benim üretmemi önerdiler. 21 yıldır projemin hayata geçmesi için çaba harcıyorum'' dedi.

ÖZEL BAĞLAMA SİSTEMİYLE AÇILMA-DÜŞME SIKINTISI SON BULUYOR





Tasmacı, projesini son olarak Uludağ İhracatçı Birlikleri II. Ar-Ge Proje Pazarı'nda görücüye çıkardığını belirterek, şöyle devam etti:







''Yeni ihramın özel bir bağlama sistemi var, böylece açılma derdi yok. Klasik ihrama göre ağırlık olarak yarı yarıya hafif, ışık geçirmiyor, içi göstermiyor, iç ve dışta farklı maddeler olduğu için daha parlak ve güzel. Maliyet bakımından da üçte bir daha ucuz. Tanesi, en fazla 6-7 liraya mal edilebilir.''



Yatırımcılara projesini hayata geçirmeleri çağrısında bulunan Tasmacı, ''Hesaplarıma göre, yılda en az 500 bin adet satılabilecek potansiyeli var. Kaldı ki çok kişi böyle bir kolaylığı gördükten sonra bunu tercih edecektir'' dedi.



Tasmacı, maddi imkansızlıklar nedeniyle projesinin patenti için henüz yeni başvurabildiğini, ''Faydalı Model Belgesi''ni ise aldığını sözlerine ekledi.