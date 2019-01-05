Bursalı firmaların fuarlar ile ihracat hedefi

Cansel ORUÇ/ BURSA,(DHA)- BURSALI firmaların yurt dışına açılmasını teşvik etmek ve ihracatlarını artırmak amacıyla Küresel Fuar Acentesi (KFA) projesini hayata geçiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası(BTSO), proje kapsamında son 5 yılda düzenlediği 160’tan fazla yurt dışı iş gezisi ile kentin ihracata dayalı kalkınma hamlesine öncülük etti.

Küresel Fuar Acentesi, 2018 yılında da Bursalı firmaların ihracatına değer kattı. Bir yıl boyunca girişimcileri Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere, ABD, Çin, BAE ve Fas gibi farklı ülkelerde düzenlenen 30’u aşkın fuar organizasyonuyla buluşturan KFA, 2019 için de yol haritasını belirledi. Yeni yılda 12 farklı ülkede düzenlenecek 40 fuarı takvime alan KFA, ilk organizasyonunu ise yaklaşık 80 kişilik heyetle, 6-11 Ocak tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenecek olan Heimtextil Fuarı’na gerçekleştirecek.

BİN 100’Ü AŞKIN YENİ İHRACATÇI

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünya pazarlarında rekabet gücü elde etmek ve dünya ihracatından daha fazla pay almak isteyen firmalar için temel koşullardan birinin uluslararası fuar organizasyonlarına katılım olduğunu söyledi. Gelişmiş ülkelerin, üretimdeki başarılarını fuarlar aracılığıyla uluslararası boyuta taşıyarak zenginleştiğini vurgulayan Başkan Burkay, “BTSO olarak Türkiye’nin üretim üssü olan Bursamızda, sektörlerimizi dünya pazarlarında rekabetçi bir yapıya kavuşturmak için Küresel Fuar Acentesi Projemizi hayata geçirdik. Şimdiye dek 6 binden fazla iş dünyası temsilcimizi yurt dışı fuarlarına taşırken, üyelerimizin yüzde 70’i ilk kez pasaport çıkardı. Projemiz sayesinde firmalarımız artık yalnızca iç pazara bağlı kalmıyor, dünyanın dört bir yanındaki fuarlara katılarak, yeni müşteriler buluyor. Son 5 yıllık dönemde 1100’den fazla yeni ihracatçı firma kazanmamıza öncülük eden Küresel Fuar Acentesi, ihracatın, Bursamızın ekonomik büyümesine öncülük eden en önemli unsurlardan biri olmasını sağladı” dedi.

25 MİLYON LİRAYA YAKIN DESTEK

Küresel Fuar Acentesi Projesi ile Bursalı firmaların fuar ziyaretlerinin yanı sıra, özel olarak organize edilen ikili iş görüşmelerine katılma fırsatı da bulduğunu belirten Başkan Burkay, “Firmalarımızın talepleri doğrultusunda belirlediğimiz firmalarla üyelerimizi ikili iş görüşmeleri masalarında buluşturuyoruz. Bununla birlikte önemli kurum ve firma ziyaretleri de gerçekleştirdiğimiz iş gezilerimizle üyelerimiz dünya trendlerini yakından tanıma fırsatı elde ediyor” ifadelerini kullandı. BTSO ve KOSGEB’in fuar desteklerinin, firmalara önemli maliyet avantajları oluşturduğuna dikkat çeken Burkay, şimdiye dek projeden yararlanan BTSO üyelerine 25 milyon TL\'ye yakın destek sağladıklarını vurguladı.

2019’DA HEDEF 40 FUAR

Yeni yılda da BTSO üyelerinin tüm pazarlarda aktif olmasını ve kentin ihracatını artırmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Burkay, bu kapsamda 40 fuar programını takvime eklediklerini belirtti. Çin’den Amerika’ya, Rusya’dan İngiltere’ye kadar 12 farklı ülkede düzenlenecek olan en prestijli fuarlarla Bursalı firmaları buluşturmaya hazırlandıklarını ifade eden Burkay, “Organizasyonel becerisini her geçen yıl güçlendiren, deneyimi ve bilgisini firmalarımız için en yüksek faydayı sağlayan bir yapıya kavuşturan Küresel Fuar Acentesi, 2023 ve ötesine giden yolda, kentimizin ve ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşabilmesine öncülük etmeye devam edecek” dedi.

BTSO VE KOSGEB DESTEK VERİYOR

Küresel Fuar Acentesi 2019 yılı fuar takvimine kfa.com.tr internet adresinden ulaşılabilirken, aynı adres üzerinden fuarlara ön başvuru da gerçekleştirilebiliyor. BTSO ve KOSGEB, Küresel Fuar Acentesi kapsamında düzenlenen iş gezilerine katılan firmaların ulaşım, konaklama ve rehberlik ücretleri gibi harcamalarına büyük kolaylık sağlıyor. KOSGEB, organizasyonlara katılan firmalara yakın ülkeler için 3 bin TL, uzak ülkeler için ise 5 bin TL\'ye kadar destek sunarken; BTSO da başvuru yapan her üyeye yılda iki defaya mahsus olmak üzere 1000 TL\'ye kadar destek veriyor.

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