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Spor

Bursalı badminton sporcusu altın madalyanın sahibi oldu

BURSA,(DHA) - OSMANGAZİ Belediyespor Kulübü Badminton Takımı sporcusu Neslihan Yiğit, milli takım ile katıldığı 2017 Uluslararası Li-Ning Açık Badminton Turnuvası’nda altın madalya kazanarak olimpiyatlara katılma yolunda büyük bir avantaj sağladı

03 Ekim 2017 18:03

BURSA,(DHA) - OSMANGAZİ Belediyespor Kulübü Badminton Takımı sporcusu Neslihan Yiğit, milli takım ile katıldığı 2017 Uluslararası Li-Ning Açık Badminton Turnuvası’nda altın madalya kazanarak olimpiyatlara katılma yolunda büyük bir avantaj sağladı.
Olimpiyat elemelerine puan vermesi açısından büyük önem taşıyan Li-Ning Czech Badminton Open 2017 International Challenge Turnuvası, 27-30 Eylül tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin Brno şehrinde düzenlendi. Turnuva’ya Türkiye\'nin de aralarında bulunduğu 31 ülkeden 325 sporcu katıldı.
BAŞARISIYLA GÖZ DOLDURDU
Turnuvada Ay-Yıldızlı forma ile mücadele eden Osmangazi Belediyespor Kulübü Badminton Takımı sporcusu Neslihan Yiğit, başarısıyla göz doldurdu. Turnuvanın ilk turunda Estonyalı Getter Saar’ı 2-0, ikinci turda ise Bulgaristanlı Marija Mitsova’yı 2-0 mağlup etmeyi başaran Neslihan Yiğit, çeyrek finalde de Danimarkalı Mette Poulsen’i 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Fransız Delphine’yi yenerek finale adını yazdıran Neslihan Yiğit, final de Japon Kaho Funahashı’yı mağlup ederek şampiyon oldu.
BAŞANTRENÖR ÇAĞATAY TAŞDEMİR: \"GURUR VERİCİ\"
Ülkemiz adına büyük bir başarıya ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Osmangazi Belediyespor Kulübü Badminton Takımı Başantrenörü Çağatay Taşdemir, \"Neslihan, altyapımızda yetişmiş çok başarılı bir sporcu. Yoğun çalışmalarının sonucunu bu şekilde almak ve ülkemize bu mutluluğu yaşatmak bizler için gurur verici. Neslihan’ın önünde uzun bir yol var. Çok daha büyük başarıları hedefliyoruz\" dedi.

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