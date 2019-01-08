Bursagaz Doğa Kulübü, 'Yılın En Çevreci Projesi' ödülünü aldı

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)- BURSAGAZ Doğa Kulübü, Narlı’da gerçekleştirdiği su altı temizliği faaliyetiyle “Yılın En Çevreci Projesi” ödülüne layık görüldü.

Sorumluluk ve birliktelik ilkeleri doğrultusunda Bursagaz tarafından kurulan ve desteklenen Bursagaz Doğa Kulübü, 2018 yılı içerisinde Uludağ’ın zirvesinden Marmara denizinin dibine kadar birçok alanın temizliğini yapıp sokak hayvanlarının barınması ve beslenmesine kadar çok farklı alanda faaliyet gerçekleştirdi. Bursagaz çalışanlarının gönüllü katkılarıyla her geçen gün büyüyen kulübün bu başarısı ödülle taçlandırıldı.

Mavi Keyif Dalış Merkezi eğitmenleri Hikmet Orakçı ve Faruk Orakçı tarafından düzenlenen “Yılın En’leri” töreninde Bursagaz Doğa Kulübü, geçen yıl Narlı’da gerçekleştirdiği su altı temizliğiyle “Yılın En Çevreci Projesi” ödülünün sahibi oldu. Kulüp adına ödülü, Bursagaz İşletme Bakım Müdürü Nurettin Erikci ile Doğa Kulübü Başkanı Murat Yiğit aldı. Bursagaz’ın operasyonel faaliyetlerinin yanı sıra, gönüllülerin katkı verdiği kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da şehirle bütünleştiğini söyleyen Nurettin Erikci, “Doğa Kulübümüzün geçen yıl Narlı bölgesinde yaptığı su altı temizliği çok değerli bir faaliyetti. Bu çalışmanın herkes tarafından fark edilmesi ve ödüllendirilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduk\" dedi.

Su altı temizliğini geçen yıl Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlediklerini hatırlatan Murat Yiğit ise, “Gerçekleştirdiğimiz dalışlar ile denizden üç konteynır atık çıkarmıştık. Bizim için çok değerli olan bu çalışmanın ödüle layık görülmesi hepimizi mutlu etti. Bu ödülün asıl kahramanları olan Bursagaz çalışanı gönüllü kulüp üyelerimize ve bizden desteğini esirgemeyen Bursagaz yönetimine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

ATIK MALZEMELERDEN KULÜBELER YOLDA

Bursa’nın dört bir yanında çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Murat Yiğit, “Şu anda sokak hayvanları için atık malzemeleri geri dönüştürerek kulübeler yapıyoruz. Kısa bir süre içerisinde bu kulübeleri şehrin farklı noktalarına yerleştirerek sokaktaki dostlarımızın soğuk günleri daha rahat geçirmelerini sağlayacağız. Bununla birlikte bir yıldır sürdürdüğümüz sokak hayvanlarına mama dağıtım faaliyetimize 2019’da da devam edeceğiz. Bu çalışmamız ile pek çok muhtarımızdan teşekkür aldık, biz de kendilerine yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

TEMİZLİK VE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI BİR ARADA YAPILDI

Çevre temizliğinin yanı sıra vatandaşların bilinçlendirilmesi konusuna da büyük önem veren Bursagaz Doğa Kulübü üyeleri, geçen yıl Uludağ’da düzenledikleri faaliyet kapsamında piknik yapanlara çöp poşetleri dağıtmış, mangal ateşiyle ilgili uyarılarda bulunmuş ve iki günün sonunda bölgenin 90 poşet çöpten arındırılmasını sağlamıştı. Bursagaz’ın sponsor olduğu, konseptiyle dünyada ilk ve tek olan Bursa Hamak Festivali’ne de katılan kulüp üyeleri, mıntıka temizliğinin yanı sıra kurdukları kuş yuvalarıyla da herkesin takdirini kazanmıştı.



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