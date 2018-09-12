Bursagaz Doğa Kulübü, Uludağ'daki çöpleri topladı

BURSA,(DHA)-BURSAGAZ Doğa Kulübü üyeleri, Uludağ\'da yaptıkları etkinlikte iki gün içerisinde vatandaşlarla birlikte 90 poşet dolusu çöp topladı..

Bursagaz tarafından kurulan ve desteklenen Bursagaz Doğa Kulübü, çevre kirlliliğine karşı duyarlılıklarını sürdürüyor. Kış aylarında sokak hayvanlarını besleyen yaz aylarında ise profesyonel dalgıçlarla deniz, göl ve barajlardaki atıkları temizleyen topluluk, geçtiğimiz ağustos ayında düzenledikleri Hamak Festivali ile çevre temizliği yaptılar, kuşları için yuva oluşturdular. Bursagaz Doğa Kulübü, şimdi de Uludağ’da kapsamlı bir çevre temizliği etkinliği düzenledi. Bakacak Bölgesi’nde kurdukları çadırlarda iki gün konaklayan kulüp üyeleri; Zirve Tesisleri Ormanlık Bölgesi, Uludağ Kayak Merkezi , Ormanlık Tesisleri Bölgesi, Uludağ Dere Yatağı Şelale Bölgesi ve Bakacak piknik alanlarında poşet dağıttıkları vatandaşlar ile çöp topladılar. Vatandaşları yaktıkları mangalların ateşlerini söndürmesi ve çevre temizliği konusunda uyaran çevreci kulüp iki gün boyunca 90 poşet dolusu çöp toplarken, bunların içersinde bulunan plastik, cam metal atıkların geri dönüşüme kazandırılmasını sağladı.

\'DOĞAYI YAŞAT Kİ GELECEĞİMİZ YAŞASIN\'

Bursagaz Doğa Kulübü Başkanı Murat Yiğit, Uludağ\'da gerçekleştirdikleri etkinlik hakkında bilgi verdi. \'Doğayı yaşat ki geleceğimiz yaşasın\' sloganıyla Bursa\'nın dört bir yanında çalıştıklarını ve vatandaşları bilgilendirdiklerini söyleyen Yiğit, \"Yeşil Bursamız\'ın nefes kaynağı, ülkemizin gözbebeği olan Uludağ\'ın yemyeşil yamaçlarında çevre temizliği için kamp kurduk. Gönüllü kulüp üyelerimizle birlikte çöpleri toplayıp, doğamızı bir nebze de olsa temiz tutmaya çalıştık. Elbette en önemlisi bu çöplerin hiçbir zaman birikmemesi. Biz de bu doğrultuda temizlik faaliyetlerimizin yanı sıra bilinçlendirme çalışmalarımıza da devam edeceğiz\" dedi.

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