Bursa'dan Iğdır ve Doğubayazıt'a kardeşlik köprüsü

BURSA,(DHA)-BURSA Ticaret ve Sanayi Odası, Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası ile Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki en nadide eserlerinden olan İshak Paşa Sarayı’nda anlamlı bir kardeşlik protokolüne de imza attı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 3 bin kişinin katılımıyla ‘Kardeşlik İftarı’na imza attı. BTSO, Iğdır ve Ağrı’ya yaklaşık 50 kişilik iş adamı heyetiyle birlikte çıkarma yaptı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan heyet, Ağrı ve Iğdır’da önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Bursa heyeti ilk olarak Türkiye’nin uç noktası Karabulak’taki Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, burada askerlerle bir araya gelerek sohbet etti. Heyet ayrıca İshak Paşa Sarayı ve Ahmed-i Hani Türbesi’ne de ziyarette bulundu.

TARİHİ İSHAK PAŞA SARAYI\'NDA KARDEŞLİK PROTOKOLÜ

BTSO, Türkiye’nin en önemli tarihi yapılarından olan İshak Paşa Sarayı’nda anlamlı bir protokole daha imza attı. BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur ile Doğubayazıt TSO Başkanı Ali Efe, iki oda arasındaki kardeşlik protokolünü İshak Paşa Sarayı’nda imzaladı. Heyet ayrıca progam kapsamında Iğdır TSO Başkanı Kamil Arslan ve Meclis Başkanı Tahir Talay’ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından BTSO ve Iğdır TSO arasında da bir kardeşlik protokolü imzalandı. Program boyunca Doğubayazıt Belediye Başkan Vekili ve Kaymakamı Ulaş Akhan da Bursa heyetine eşlik etti.

ANLAMLI BİR PROTOKOL OLDU

Bursa ve Doğubayazıt arasındaki kardeşlik ilişkisinin BTSO ve Doğubayazıt TSO arasında resmiyete dönüştüğünü kaydeden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Ramazan ayının bereketini ve paylaşım ayı özelliğini iş insanlarımızla birlikte Doğubayazıt’ta yaşayalım dedik. Bursa iş dünyamız ile birlikte güzel bir kardeşlik protokolüne aracılık etmekten mutluyum. İshak Paşa Sarayı bu bölgenin sembol mekanarından birisi. Böyle bir mekanda kardeşlik protokolünün imzalanması çok anlamlı” ifadelerini kullandı.

ANLAMLI PROTOKOL

Doğubayazıt TSO ile Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki en nadide eserlerinden olan İshak Paşa Sarayı’nda imzalanan kardeşlik protokolünün ayrı bir anlam taşıdığını belirten BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Bilgi ve birikimimizi bölgedeki iş dünyası temsilcilerimizle paylaşabiliriz. Bizler Bursa olarak bölgedeki iş insanlarımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Geçmişten günümüze ve geleceğe aktarılacak olan kardeşlik mesajının böylesine önemli bir mekanda imzalamış olması ayrı bir anlam taşıyor” dedi.

SİZLERİ BURSA’YA BEKLİYORUZ

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO’nun 40 bini aşkın üyesiyle Türkiye’nin en önemli ticaret ve sanayi odalarından birisi olduğunu ifade ederek, “BTSO olarak bu ziyaretin sonunda Ağrılı, Iğdırlı ve Doğubayazıtlı iş insanlarımızı Bursa’ya bekliyoruz” diye konuştu.

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