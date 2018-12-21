Bursa'dan dünyaya klasik ve Flamenko gitar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde üretilen el yapımı klasik ve Flamenko gitarlar Amerika başta olmak üzere 40 ülkeye ihraç ediliyor. 30 yıl bekletilip kurutulmuş ağaçtan imal edilen gitarlar 1000 Euro\'ya satılıyor.

Gitar Firması Sahibi Muzaffer Yeltekin, 20 yıldan bu yana enstrüman malzemeleri, son 15 yıldır ise gitar üretimi yaptıklarını belirterek, \'\'El yapımı klasik ve Flamenko gitarlar üretiyoruz. Yılda 100 adet gitar üretimi yapıyoruz\" dedi. Başta Amerika ve Japonya olmak üzere 40 ülkeye gitar ihracatı yaptıklarını aktaran Yeltekin, Türkiye’de gitar satışı yapmadıklarını kaydetti.

30 YIL BEKLEYİP GİTAR OLUYOR

Gitar üretiminin zor olduğunu söyleyen Yeltekin, \"Hammadde tedariki konusunda sıkıntılar oluyor. Kendimiz zaten tedarikçi olduğumuz için tüm ağaçları biz üretiyoruz. Kendi ağaçlarımızı, ürettiğimiz gitarlarda kullanmaktayız. Şu anda imalatta kullandığımız ağaç 40 yıllık bir ağaç. Çalgı yapımında kullanılacak ağaçların en az 5 yıl boyunca kurutulması gerekiyor. Bizim ağaçlarımız 10,20,30 yıllık ağaçlar oluyor. Önümüzdeki yıllarda hammadde sıkıntısı yaşamamak için kazancımızın hepsini ağaca yatırıyoruz. Bu sektör bizi kendine çekti. Üretime başladığımızdan bu yana çok iyi ve kaliteli ürünler yapıyoruz. Bütün enstrümanlarımız güzel\" İfadelerini kullandı.

Yeltekin, el yapımı gitarların tanesinin 1000 Euro\'ya satıldığını da sözlerine ekledi.



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