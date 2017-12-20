Bursa’daki FETÖ davasında 3 tahliye

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 35’i tutuklu, 81 sanığın yargılandığı davada 3 kişi tahliye edildi.

Bursa 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, haklarında \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmak, kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açılan, aralarında öğretmen, memur ve iş adamlarının da bulunduğu 35\'i tutuklu 81 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. 3 gündür süren duruşma, bugün sone erdi. Duruşmada tanıklar dinlendi. Sanıklar ve avukatları tahliye ve beraat taleplerini yineledi. Ayrıca mahkemeye ulaşan, örgütün gizli haberleşme programı ByLock\'u kullandıkları tespit edilen sanıklardan bu konudaki savunmaları da alındı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında tutuklu sanıklardan Orhan A.’nın sağlık sorunları nedeniyle Mustafa Tanmaz, Medet Akpulat, Yunus Kızılet ve İsmail Ç.\'nin delil durumları göz önüne alınarak tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti verdiği kısa bir aranın ardından tekrar toplanarak sanıklardan Yunus Kızılet, Mustafa Tanmaz ve Medet Akpulat\'ın tahliyelerine, bazı sanıklarla ilgili ByLock ve Bankasya kayıtlarının istenmesine karar vererek duruşmayı 2018 yılının Mart ayına erteledi.