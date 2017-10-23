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Yaşam

Bursa'daki yavru kediler için Fransa'dan ihbar

Çatı katındaki 3 yavru kedi vatandaşları telaşlandırdı

23 Ekim 2017 10:37

Bursa'da kullanılmayan 2 katlı bir binanın çatısında yavru kedilerin mahsur kaldığı haberi sosyal medyada yer alınca Fransa'daki hayvan hakları temsilcileri Bursa İtfaiye Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Kiremitleri sökerek çatı katına giren itfaiye ekipleri  3 yavru kediden birini yakalayabildi. 

Bursa'nın Merkez Nilüfer İlçesi'nde kullanılmayan iki katlı evin çatısındaki 3 yavru kedi, görenleri telaşlandırdı. Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ile Nilüfer Belediyesi’ni arayanlar, yavru kedilerin kurtarılmasını istedi. Bu arada kedilerin durumu sosyal medyaya taşınınca durumdan haberdar olan Fransa’daki hayvan hakları derneklerinin temsilcileri de Büyükşehir Belediye İtfaiyesi'ni arayarak kedilerin kurtarılmasını istedi.

İhbar yağmuru üzerine Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kedilerin bulunduğu binanın çatı katına operasyon düzenledi. Kiremitleri tek tek çıkararak çatı katına giren ekipler, bir anne kedinin buraya yuva yaptığını, 3 yavru kedinin de yuvada olduğunu belirledi. Operasyon sırasında yavru kedilerden ikisi kaçarak uzaklaştı, diğeri ise itfaiyeciler tarafından yakalanıp indirildi. Kurtarılan yavru kedi daha sonra salındı.

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