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Bursa'daki yangın kontrol altına alındı

Yangın Mudanya'ya bağlı Göynüklü mahallesindeki çamlık alanda çıktı. Alevler şiddetli rüzgarla hızla büyüdü, 50 hektarlık alanda etkili oldu

30 Ağustos 2015 10:03

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Alevler yerleşim yerlerine 50 metre kadar yaklaşınca iki mahalle boşaltıldı. Bölgede 50 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Göynüklü mahallesindeki çamlık alanda çıktı. Alevler şiddetli rüzgarla hızla büyüdü, 50 hektarlık alanda etkili oldu.

Yangına ilçedeki itfaiye ekipleri ile beraber 50 araöz ile 100 işçi müdahale etti. Söndürme çalışmalarına çevre illerden gönderilen ekipler de destek verdi.

Alevler yerleşim yerlerine 50 metreye kadar yaklaşınca Göynük ve Çağrışan mahallerindeki evler boşaltıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Halkın tedbirli olması için anonslar yapıldı. Vatandaşlar AFAD ekiplerinin yardımıyla şehir merkezindeki misafirhanelere yerleştirildi.

Yangının piknik ateşinden çıktığı iddia edildi.

 

 

Manavgat’ta tarım arazisinden başlayıp, ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

 

Zeytin ağaçlarının da zarar gördüğü yangına bölge halkı da kendi imkanlarıyla müdahale etti.

Havanın kararması nedeniyle helikopter çalışmayı durdururken, kara ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

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