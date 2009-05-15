Bursa’daki vakanın durumu akşam belli olacak

Bursa Devlet Hastanesinde "domuz gribi" şüphesiyle tedavi altına alınan kişinin, Almanya'da yaşadığı ve tatilini geçirmek üzere 13 Mayısta eşi ve çocuğuyla Türkiye'ye geldiği bildirildi.



Bursa Sağlık Müdürü Dr. İsmail Hakkı Çelik, düzenlediği basın toplantısında, mahremiyeti nedeniyle hastayla ilgili kişisel bilgileri veremeyeceğini belirterek, hastanın erkek ve Almanya'da çalışan bir vatandaş olduğu bilgisini aktarmakla yetindi.



Atatürk Havalimanı'ndan 10 Mayısta Türkiye'ye giriş yapan hastanın, 13 Mayısta şikâyetlerinin başladığını, bu gece yarısı da yüksek ateş, yaygın vücut ve boğaz ağrısı şikâyetiyle özel bir hastaneye başvurduğunu anlatan Dr. Çelik, hastanede yapılan ön tetkiklerden sonra "vakanın domuz gribi olabileceği şüphesi" nedeniyle kendilerine bilgi verildiğini bildirdi.



Dr. Çelik, bunun üzerine konuyla ilgili daha önce eğitilmiş olan ekipler tarafından hastanın Bursa Devlet Hastanesine götürülerek Enfeksiyon Kliniğinde müşahede altına alındığına değinerek, şöyle devam etti:



"Hastanın şu anda genel durumu iyi. Saat 02.30'da hasta ile ilgili materyalleri alıp çalışılmak üzere İstanbul'a gönderdik. Bugün saat 18.00 civarında kesin sonucun çıkmasını bekliyoruz. İlk bilgilerimiz hastalığın domuz gribi olmadığı, daha çok bakteriyel bir enfeksiyon olduğu yönünde. Onun için şu anda, bu sabah itibarıyla biz bunun domuz gribi çıkmayacağını düşünüyoruz, ama asıl açıklamayı saat 18.00'den sonra laboratuvar sonuçları çıkınca

bildireceğiz."



İl Sağlık Müdürü Dr. Çelik, şu ana kadar Türkiye'de ve Bursa'da domuz gribi vakasının olmadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Tekrar söylüyorum: Sabahki tahlillerimiz ışığında biz bu vakanın da bakteriyel enfeksiyon çıkacağını düşünüyoruz. Fakat yaptığımız iş, halkımıza ve sağlığımıza verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Şüpheli dahi olsa biz vakalara her türlü doğru girişimi, tıbbi ve bilimsel girişimi yapmak zorundayız ve şu anda da Bursa Devlet Hastanesinde bunu yapıyoruz. Hastamızı en kısa zamanda taburcu edeceğimizi düşünüyoruz."



Hastayla birlikte yakınlarının müşahede altına alınıp alınmadığı yönündeki soruya Dr. Çelik, "Hastanın, aynı evde kaldığı ve Almanya'dan birlikte geldiği çocuk ve eşi de enfeksiyon hastalıkları uzmanlarımız tarafından muayene edildi, enfeksiyon ya da gribal enfeksiyona dair bulgulara rastlanmadı" yanıtını verdi.



İsmail Hakkı Çelik, hastanın iyileştiğini, ancak hedeflerinin böyle bir hastalık varsa çevreye yayma riskini ortadan kaldırmak olduğunun altını çizdi.



"Hastayla ilgili bir korkumuz veya düşüncemiz yok. O, kontrol altında. Çevresinde de böyle bir bulguya rastlamadık" diyen Dr. Çelik, hastanın ateşinin düştüğünü, gayet iyi olduğunu ve dün geceki problemlerinin kalmadığını dile getirdi.



Uyarı



İl Sağlık Müdürü Dr. Çelik, Dünya Sağlık Örgütü tarafından domuz gribi görüldüğü ilan edilen ülkelere seyahat edenlerin dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Bizim halkımızla ilgili bir tehlikemiz yok. Şu anda ufak tefek gribal salgınlar var, ama biz bu grip salgınlarını da türlerini de tek tek biliyoruz" diye konuştu.



Vatandaşların, salgın geçinceye kadar, özellikle Güney Amerika, ABD ve Meksika gibi hastalık riskinin yüksek olduğu bölgelere gitmemelerini öneren Dr. Çelik, vatandaşlara çok sık, su ve sabun kullanmaları, öpüşme kültürünü biraz azaltmaları tavsiyelerinde de bulundu.

