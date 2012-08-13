Bursa'daki Sinan Paşa Camisi'nin süslemeleri Türkiye'ye getirildi

Kültür ve Turizm Bakanı ertuğrul Günay "Hitit Kralı heykeli kadar ses getirecek bir tarihi eseri daha Türkiye'ye kazandıracağız" sözleriyle duyurduğu eseri açıkladı. Günay, Bursa Sinan Paşa Camii'nden İngiltere'ye kaçırılan pencere süslerinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.



Kültür Bakanı Ertuğrul Günay geçen hafta ilan ettiği yeni bulunan tarihi eseri tanıttı.

Bursa Sinan Paşa Camii'nden çalınan ve İngiltere'den geri getirilen pencere süslemesini tanıttı.

Bakan Günay, üzerinde Arapça "Esenlik veren, selamet veren, emin olunan, iman edilen, himaye eden, koruyan, gözeten, aziz, her şeyi yaptırabilen ve en yüce olan" yazan plakanın parçalanmış bir halde olduğunu ancak bir puzzle çalışması yapılarak son haline getirildiğini açıkladı.

Bulunan eserin Ankara Etnoğrafya Müzesi'nde sergileneceği duyuruldu.

Günay, İstanbul ve Ankara'daki bilim insanlarının ortak bir çalışma ile eseri kurtardıklarını da vurguladı: "Daha önceki halini görseniz ne kadar çalışıldığını anlarsınız..."