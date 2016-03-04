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Çevre

Bursa'daki piknik alanında 27 hayvan ölmüş halde bulundu

Veteriner hekimleri, hayvanların zehirlenmiş olduğuna dair bulgulara rastladıklarını söyledi

04 Mart 2016 01:49

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir piknik alanında 27 evcil ve yabani hayvan ölmüş halde bulundu. Hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Doğan Haber Ajansı'ndan Seyfettin Aras'ın haberine göre, Bursa'nın İnegöl İlçesi’ne bağlı Kıran Mahallesi piknik alanında 27 adet evcil ve yabani hayvan zehirlenerek telef edildi.

Dün İnegöl'ün Kıran Mahallesi'ndeki piknik alanına giden vatandaşların, zehirlenerek telef edilmiş evcil ve yabani hayvanları görünce büyük şoke oldukları bildirildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İnegöl Belediyesi Veteriner hekimleri, zehirlenme belirtilerine rastladıkları hayvanların kesin ölüm nedenlerini belirlemek için inceleme başlattı. 

Yetkililer, bölgedeki diğer hayvanların da telef edilmemesi için önlem alacaklarını belirterek, "Hayvanların zehirlenerek telef olduklarını düşünüyoruz. Nedenini inceleyerek tesbit edeceğiz" dediler. Yaşanan bu olay, hayvan severlerinde tepkisine neden oldu.

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