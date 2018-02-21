Bursa'daki kazan faciasında, fabrika sahibi ilk duruşmada tahliye edildi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA (DHA)- BURSA\'nın Gürsu ilçesinde 5 kişinin ölümü, 16 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan Gökkuşağı iplik boya fabrikasındaki buhar kazanın patlaması nedeniyle tutuklanan ve Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün ilk kez hakim karşısına çıkan fabrika sahibi Şükrü Demir tahliye edildi.

Bursa’nın merkez ilçesi Gürsu\'da geçen yıl 8 Kasım\'da Şükrü Demir\'e ait Gökkuşağı iplik boya fabrikasındaki buhar kazanının patlaması sonucu işçiler Sadık Hüceyce, Muhammed Baddih, Samer Hshoum, Yasir Saraç ile fabrika sahibi Demir\'in oğlu Yavuz Demir yaşamlarını yitirdi, 16 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Patlamanın ardından gözaltına alınan ve oğlunun cenaze törenine katılmasına izin verilen Şükrü Demir ile İş Güvenliği Uzmanı Tuğba Tonbaz tutuklandı. Tonbaz, bilirkişi raporu üzerine serbest bırakıldı.

Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, \'Birden fazla kişinin ölümü neden olma ve taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma\' suçundan hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan fabrika sahibi Şükrü Demir ilk duruşmasına çıktı. Duruşmaya sanık ile ölen işçilerin yakınları ve avukatları katıldı. Gökkuşağı Tekstil isimli iş yerinin sahibi olduğunu belirten Şükrü Demir, “İş yerinin cari işleri ile oğlum Eyüp Demir, Yavuz Demir ve Kızım Nurefşan Demir ilgileniyordu. 2013 yılında çocuklarıma işletme sorumluluğunu devretmiştim. Ben iş olduğunda gidip gerekli imzaları atarak, resmi işlerin yürütülmesini sağlıyordum. Oğlum Yavuz boyahane, Eyüp muhasebe, kızım da laboratuvar bölümüyle ilgileniyordu. Burayı 2000 yılından beri işletiyorduk. Olay günü iş yerinde değildim. Kazan patlamasını telefondan öğrenip, olay yerine gittim. Ölenler ve yaralananlar olduğunu öğrenince üzüldüm. Olayda herhangi bir dikkatsizliğim ve tedbirsizliğim yoktur. Kazanın bakımı yapılıyordu. Dosyada buhar kazanının vanasının kapalı olduğu iddia edilmiş, bu doğru değildir, bu vana kapanmaz, zaten diğer kazanlara da buhar gidiyormuş” diye savunma yaptı.

Olay sırasında patlamanın meydana geldiği boyahanenin karşısındaki iş yerinin ortağı olduğunu belirten İbrahim Can, “Patlama sırasında ben de yaralandım. Kazanın patlamasından sonra ben kazanın üstünde aktarma makinelerini yanmış vaziyette gördüm. Şikayetçiyim” dedi. Patlamanın olduğu boyahanenin yanında hayvan ahırında bulunduğunu belirten Yılmaz Duru da, “Patlayınca ahır yıkıldı. Bütün malzemeler üzerime çöktü. Başımdan yaralandım, bir ineğim telef oldu. Şikayetçi değilim” dedi.

Ölen Yasir Saraç’ın annesi Songül Özan ve babası Ramazan Saraç, şikayetçi olduklarını söyleyerek, sanığın cezalandırılmasını istediler. Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda, tutuklu sanık Şükrü Demir’i, savunmasının alınmış olması, suçun taksirli suç olması, delillerin karartılma ihtimali kalmaması nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.



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